Такой стол порадует близких, а гости будут требовать рецепт. Часто именно эти блюда исчезают быстрее, чем классический шашлык. Такой формат подходит и для большой компании, и для тех случаев, когда хочется разнообразить привычное меню на природе, отмечает 24 Канал.
Как приготовить овощи на гриле?
- Время: 40 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 2 баклажана;
– 2 кабачка;
– 3 сладких перца;
– 500 граммов шампиньонов;
– 3 луковицы;
– пол-лимона;
– 100 – 150 миллилитров соевого соуса;
– 100 миллилитров растительного масла;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– 1 чайная ложка смеси итальянских трав;
– 0,5 чайной ложки черного молотого перца;
– 1 чайная ложка сахара;
– 1 чайная ложка соли.
Вкусные и ароматные овощи на огне:
Приготовление:
- Сначала подготовьте овощи. Перец и лук почистите.
- Шампиньоны не мойте, а лишь осторожно сметите с них грязь кондитерской щеткой.
- Грибы переложите в большую миску, полейте небольшим количеством масла, добавьте соль, черный молотый перец и смесь итальянских трав.
- Травы перед этим лучше еще немного перетереть в ступке, чтобы они не подгорали на овощах. Все хорошо перемешайте и сразу выложите грибы на решетку.
- Перец нарежьте и замаринуйте по такому же принципу: добавьте масло, соль, перец и травы, хорошо перемешайте, после чего также выложите на решетку.
- Лук нарежьте кольцами толщиной примерно до 1 сантиметра, предварительно срезав нижнюю часть. Его отдельно не маринуйте.
- Просто выложите на решетку, а тогда смажьте с обеих сторон маслом со специями, оставшимся в миске, с помощью кондитерской щетки.
- Жарьте овощи на мангале после того, как огонь хорошо перегорит и останется равномерный жар. Лучше всего готовить их перед основным блюдом, пока жар еще сильный.
- Овощи обязательно жарьте на разных решетках, не смешивайте их, потому что время приготовления в них разное.
- Сложные маринады для таких овощей не нужны.
- Достаточно легкой основы из масла и специй.
- Готовые овощи снимите с решетки и подавайте как гарнир к мясу или рыбе. Они хороши и в горячем, и в холодном виде.
В какой особый способ приготовить сыр на шампурах?
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 400 граммов сыра моцарелла;
– 500 граммов слоеного теста;
– 1 яичный желток;
– кунжут.
Эта закуска понравится всем:
Приготовление:
- Сыр моцарелла нарежьте удобными кубиками или брусочками и нанизывайте на шампуры.
- Слоеное тесто нарежьте полосками, слегка разомните их и плотно обмотайте сыр так, чтобы не оставалось отверстий, через которые он может вытекать.
- Заготовки смажьте желтком, посыпьте кунжутом и готовьте до тех пор, пока тесто хорошо не зарумянится и не пропечется.
Как приготовить морепродукты барбекю?
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 граммов мидий;
– 300 граммов креветок в панцире;
– 2 тушки кальмара;
– соль;
– 3 – 4 зубчика чеснока;
– 3 – 4 столовые ложки рафинированного масла;
– деревянные шпажки.
Удивите друзей неожиданным блюдом:
Приготовление:
- Мидии, креветки и кальмары подготовьте заранее.
- Если креветки и мидии уже отварены в подсоленной воде, как это часто бывает в магазинном варианте, их одинаково промойте под водой из гигиенических соображений.
- После этого мидии и креветки слегка подсолите, совсем немного, лишь чтобы компенсировать соль, которая могла смыться. Кальмары посолите немного щедрее, потому что они не соленые.
- Именно такое сочетание очень удачное, ведь кальмары готовятся быстро, а мидии и креветки уже фактически готовы, поэтому шашлычки жарятся недолго.
- Чеснок нарежьте крупными пластинками. Терть его не нужно, потому что тогда аромат будет слишком резким, а пластинки дадут деликатный запах во время жарки.
- Далее начните формировать шашлычки. Сначала нанизывайте креветку, прокалывая ее в изогнутом виде от головы до хвостика.
- Затем добавьте кусок кальмара, прокалывая его в нескольких местах, чтобы он хорошо держался. После этого нанизывайте мидию.
- В такой же последовательности соберите остальные шашлычки.
- На короткие шпажки удобно нанизывать по одному набору, а на более длинные можно вместить больше морепродуктов и сделать большие порции.
- Рыбу к таким шашлычкам добавлять не стоит, потому что во время приготовления она теряет форму и может рассыпаться, поэтому трех основных составляющих вполне достаточно.
- На сковородке разогрейте рафинированное масло, добавьте пластинки чеснока, чтобы они отдали аромат, и выложите шашлычки.
- Жарьте их с обеих сторон, осторожно переворачивая в процессе.
- Готовые шашлычки сначала снимите на одну тарелку, а уже потом переложите на сервировочную, чтобы лишнее масло или сок не попали сразу на подачу.
- Получаются они очень ароматными, аппетитными и действительно эффектными на столе.
