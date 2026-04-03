Такий стіл порадує близьких, а гості вимагатимуть рецепт. Часто саме ці страви зникають швидше, ніж класичний шашлик. Такий формат підходить і для великої компанії, і для тих випадків, коли хочеться урізноманітнити звичне меню на природі, зазначає 24 Канал.
Як приготувати овочі на грилі?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 2 баклажани;
– 2 кабачки;
– 3 солодкі перці;
– 500 грамів печериць;
– 3 цибулини;
– пів лимона;
– 100 – 150 мілілітрів соєвого соусу;
– 100 мілілітрів рослинної олії;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 1 чайна ложка суміші італійських трав;
– 0,5 чайної ложки чорного меленого перцю;
– 1 чайна ложка цукру;
– 1 чайна ложка солі.
Приготування:
Приготування:
- Спершу підготуйте овочі. Перець і цибулю почистьте.
- Печериці не мийте, а лише обережно зметіть із них бруд кондитерською щіткою.
- Гриби перекладіть у велику миску, полийте невеликою кількістю олії, додайте сіль, чорний мелений перець і суміш італійських трав.
- Трави перед цим краще ще трохи перетерти в ступці, щоб вони не підгоряли на овочах. Усе добре перемішайте й одразу викладіть гриби на решітку.
- Перець наріжте й замаринуйте за таким самим принципом: додайте олію, сіль, перець і трави, добре перемішайте, після чого також викладіть на решітку.
- Цибулю наріжте кільцями завтовшки приблизно до 1 сантиметра, попередньо зрізавши нижню частину. Її окремо не маринуйте.
- Просто викладіть на решітку, а тоді змастіть з обох боків олією зі спеціями, що залишилася в мисці, за допомогою кондитерської щітки.
- Смажте овочі на мангалі після того, як вогонь добре перегорить і залишиться рівномірний жар. Найкраще готувати їх перед основною стравою, поки жар ще сильний.
- Овочі обов’язково смажте на різних решітках, не змішуйте їх, бо час приготування в них різний.
- Складні маринади для таких овочів не потрібні.
- Достатньо легкої основи з олії та спецій.
- Готові овочі зніміть із решітки й подавайте як гарнір до м’яса або риби. Вони смакують і в гарячому, і в холодному вигляді.
В який особливий спосіб приготувати сир на шампурах?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів сиру моцарела;
– 500 грамів листкового тіста;
– 1 яєчний жовток;
– кунжут.
Приготування:
Приготування:
- Сир моцарела наріжте зручними кубиками або брусочками й нанизуйте на шампури.
- Листкове тісто наріжте смужками, злегка розімніть їх і щільно обмотайте сир так, щоб не залишалося отворів, через які він може витікати.
- Заготовки змастіть жовтком, посипте кунжутом і готуйте доти, поки тісто добре не зарум’яниться та не пропечеться.
Як приготувати морепродукти барбекю?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів мідій;
– 300 грамів креветок у панцирі;
– 2 тушки кальмара;
– сіль;
– 3 – 4 зубчики часнику;
– 3 – 4 столові ложки рафінованої олії;
– дерев’яні шпажки.
Приготування:
Приготування:
- Мідії, креветки й кальмари підготуйте заздалегідь.
- Якщо креветки та мідії вже відварені в підсоленій воді, як це часто буває в магазинному варіанті, їх однаково промийте під водою з гігієнічних міркувань.
- Після цього мідії та креветки злегка підсоліть, зовсім небагато, лише щоб компенсувати сіль, яка могла змитися. Кальмари посоліть трохи щедріше, бо вони не солоні.
- Саме таке поєднання дуже вдале, адже кальмари готуються швидко, а мідії та креветки вже фактично готові, тому шашлички смажаться недовго.
- Часник наріжте великими пластинками. Терти його не потрібно, бо тоді аромат буде надто різким, а пластинки дадуть делікатний запах під час смаження.
- Далі почніть формувати шашлички. Спершу нанизуйте креветку, проколюючи її в зігнутому вигляді від голови до хвостика.
- Потім додайте шматок кальмара, проколюючи його в кількох місцях, щоб він добре тримався. Після цього нанизуйте мідію.
- У такій самій послідовності зберіть решту шашличків.
- На короткі шпажки зручно нанизувати по одному набору, а на довші можна вмістити більше морепродуктів і зробити більші порції.
- Рибу до таких шашличків додавати не варто, бо під час приготування вона втрачає форму й може розсипатися, тому трьох основних складників цілком достатньо.
- На сковорідці розігрійте рафіновану олію, додайте пластинки часнику, щоб вони віддали аромат, і викладіть шашлички.
- Смажте їх з обох боків, обережно перевертаючи в процесі.
- Готові шашлички спершу зніміть на одну тарілку, а вже потім перекладіть на сервірувальну, щоб зайва олія чи сік не потрапили одразу на подачу.
- Виходять вони дуже ароматними, апетитними й справді ефектними на столі.
