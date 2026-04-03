Такий стіл порадує близьких, а гості вимагатимуть рецепт. Часто саме ці страви зникають швидше, ніж класичний шашлик. Такий формат підходить і для великої компанії, і для тих випадків, коли хочеться урізноманітнити звичне меню на природі, зазначає 24 Канал.

Як приготувати овочі на грилі?

Час : 40 хвилин

Порцій: 6

Інгредієнти:

– 2 баклажани;

– 2 кабачки;

– 3 солодкі перці;

– 500 грамів печериць;

– 3 цибулини;

– пів лимона;

– 100 – 150 мілілітрів соєвого соусу;

– 100 мілілітрів рослинної олії;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– 1 чайна ложка суміші італійських трав;

– 0,5 чайної ложки чорного меленого перцю;

– 1 чайна ложка цукру;

– 1 чайна ложка солі.

Смачні та ароматні овочі на вогні: дивіться відео

Приготування:

Спершу підготуйте овочі. Перець і цибулю почистьте. Печериці не мийте, а лише обережно зметіть із них бруд кондитерською щіткою. Гриби перекладіть у велику миску, полийте невеликою кількістю олії, додайте сіль, чорний мелений перець і суміш італійських трав. Трави перед цим краще ще трохи перетерти в ступці, щоб вони не підгоряли на овочах. Усе добре перемішайте й одразу викладіть гриби на решітку. Перець наріжте й замаринуйте за таким самим принципом: додайте олію, сіль, перець і трави, добре перемішайте, після чого також викладіть на решітку. Цибулю наріжте кільцями завтовшки приблизно до 1 сантиметра, попередньо зрізавши нижню частину. Її окремо не маринуйте. Просто викладіть на решітку, а тоді змастіть з обох боків олією зі спеціями, що залишилася в мисці, за допомогою кондитерської щітки. Смажте овочі на мангалі після того, як вогонь добре перегорить і залишиться рівномірний жар. Найкраще готувати їх перед основною стравою, поки жар ще сильний. Овочі обов’язково смажте на різних решітках, не змішуйте їх, бо час приготування в них різний. Складні маринади для таких овочів не потрібні. Достатньо легкої основи з олії та спецій. Готові овочі зніміть із решітки й подавайте як гарнір до м’яса або риби. Вони смакують і в гарячому, і в холодному вигляді.

В який особливий спосіб приготувати сир на шампурах?

Час : 40 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів сиру моцарела;

– 500 грамів листкового тіста;

– 1 яєчний жовток;

– кунжут.

Ця закуска сподобається усім: дивіться відео

Приготування:

Сир моцарела наріжте зручними кубиками або брусочками й нанизуйте на шампури. Листкове тісто наріжте смужками, злегка розімніть їх і щільно обмотайте сир так, щоб не залишалося отворів, через які він може витікати. Заготовки змастіть жовтком, посипте кунжутом і готуйте доти, поки тісто добре не зарум’яниться та не пропечеться.

Як приготувати морепродукти барбекю?

Час : 40 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів мідій;

– 300 грамів креветок у панцирі;

– 2 тушки кальмара;

– сіль;

– 3 – 4 зубчики часнику;

– 3 – 4 столові ложки рафінованої олії;

– дерев’яні шпажки.

Здивуйте друзів неочікуваною стравою: дивіться відео

Приготування:

Мідії, креветки й кальмари підготуйте заздалегідь. Якщо креветки та мідії вже відварені в підсоленій воді, як це часто буває в магазинному варіанті, їх однаково промийте під водою з гігієнічних міркувань. Після цього мідії та креветки злегка підсоліть, зовсім небагато, лише щоб компенсувати сіль, яка могла змитися. Кальмари посоліть трохи щедріше, бо вони не солоні. Саме таке поєднання дуже вдале, адже кальмари готуються швидко, а мідії та креветки вже фактично готові, тому шашлички смажаться недовго. Часник наріжте великими пластинками. Терти його не потрібно, бо тоді аромат буде надто різким, а пластинки дадуть делікатний запах під час смаження. Далі почніть формувати шашлички. Спершу нанизуйте креветку, проколюючи її в зігнутому вигляді від голови до хвостика. Потім додайте шматок кальмара, проколюючи його в кількох місцях, щоб він добре тримався. Після цього нанизуйте мідію. У такій самій послідовності зберіть решту шашличків. На короткі шпажки зручно нанизувати по одному набору, а на довші можна вмістити більше морепродуктів і зробити більші порції. Рибу до таких шашличків додавати не варто, бо під час приготування вона втрачає форму й може розсипатися, тому трьох основних складників цілком достатньо. На сковорідці розігрійте рафіновану олію, додайте пластинки часнику, щоб вони віддали аромат, і викладіть шашлички. Смажте їх з обох боків, обережно перевертаючи в процесі. Готові шашлички спершу зніміть на одну тарілку, а вже потім перекладіть на сервірувальну, щоб зайва олія чи сік не потрапили одразу на подачу. Виходять вони дуже ароматними, апетитними й справді ефектними на столі.

