Зубцы – это каша из ячменя, которую наши предки готовили довольно часто. В ней нет ни грамма сахара, но все равно она получается сладкой. 24 Канал предлагает попробовать вкус истории по рецепту портала Shuba.

Главный секрет удачно приготовленных зубцов – как можно дольше замачивать ячмень, как минимум 8 часов. Именно это гарантирует лучший результат, рекомендует портал рекомендует портал Amazing Ukraine.

Как приготовить зубцы

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов ячменя;

– 20 граммов сливочного масла;

– соль по вкусу;

– 135 граммов мака;

– 2 литра воды.

Приготовление:

Ячмень залейте холодной водой и оставьте набухать на 8 часов или на ночь. После этого выложите его на тарелку ровным слоем, накройте другой глубокой тарелкой и дайте постоять еще ночь. Если на зернах не появились маленькие белые ростки, оставьте их под накрытием подольше. Мак залейте водой и оставьте примерно на 3 часа. Далее вскипятите воду, процедите мак и измельчите его в блендере или толкушкой, постепенно подливая теплую кипяченую воду, пока не образуется жидкость серо-белого цвета, похожая на молоко. Процедите ее через марлю или специальный пакет-фильтр и хорошо отожмите. Пророщенный ячмень переложите в кастрюлю, залейте водой так, чтобы она была на 3 – 4 сантиметра выше зерна. Варите на малом огне до мягкости. В готовую кашу добавьте немного сливочного масла, посолите, влейте маковое молоко и перемешайте. Снимите с огня, накройте кастрюлю полотенцем и оставьте на 10 минут, чтобы блюдо настоялось. Подавайте с сухофруктами, вареньем или медом.

Приятного аппетита!

