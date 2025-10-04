Зубцы – это каша из ячменя, которую наши предки готовили довольно часто. В ней нет ни грамма сахара, но все равно она получается сладкой. 24 Канал предлагает попробовать вкус истории по рецепту портала Shuba.

Не пропустите "Завтракаю всегда одинаково": два любимых блюда Екатерины Олос

Обратите внимание!

Главный секрет удачно приготовленных зубцов – как можно дольше замачивать ячмень, как минимум 8 часов. Именно это гарантирует лучший результат, рекомендует портал рекомендует портал Amazing Ukraine.

Как приготовить зубцы

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 200 граммов ячменя;
– 20 граммов сливочного масла;
– соль по вкусу;
– 135 граммов мака;
– 2 литра воды.

Приготовление:

  1. Ячмень залейте холодной водой и оставьте набухать на 8 часов или на ночь.
  2. После этого выложите его на тарелку ровным слоем, накройте другой глубокой тарелкой и дайте постоять еще ночь. Если на зернах не появились маленькие белые ростки, оставьте их под накрытием подольше.
  3. Мак залейте водой и оставьте примерно на 3 часа.
  4. Далее вскипятите воду, процедите мак и измельчите его в блендере или толкушкой, постепенно подливая теплую кипяченую воду, пока не образуется жидкость серо-белого цвета, похожая на молоко.
  5. Процедите ее через марлю или специальный пакет-фильтр и хорошо отожмите.
  6. Пророщенный ячмень переложите в кастрюлю, залейте водой так, чтобы она была на 3 – 4 сантиметра выше зерна.
  7. Варите на малом огне до мягкости.
  8. В готовую кашу добавьте немного сливочного масла, посолите, влейте маковое молоко и перемешайте.
  9. Снимите с огня, накройте кастрюлю полотенцем и оставьте на 10 минут, чтобы блюдо настоялось.
  10. Подавайте с сухофруктами, вареньем или медом.

Приятного аппетита!

Какое аутентичное блюдо стоит попробовать?

  • Вам точно понравится зелековская сливанка, которую раньше готовили на Луганщине.

  • Это идеальная опция для тех, кто имеет возможность приготовить блюдо в котле.