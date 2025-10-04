Зубцы – это каша из ячменя, которую наши предки готовили довольно часто. В ней нет ни грамма сахара, но все равно она получается сладкой. 24 Канал предлагает попробовать вкус истории по рецепту портала Shuba.
Обратите внимание!
Главный секрет удачно приготовленных зубцов – как можно дольше замачивать ячмень, как минимум 8 часов. Именно это гарантирует лучший результат, рекомендует портал рекомендует портал Amazing Ukraine.
Как приготовить зубцы
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 граммов ячменя;
– 20 граммов сливочного масла;
– соль по вкусу;
– 135 граммов мака;
– 2 литра воды.
Приготовление:
- Ячмень залейте холодной водой и оставьте набухать на 8 часов или на ночь.
- После этого выложите его на тарелку ровным слоем, накройте другой глубокой тарелкой и дайте постоять еще ночь. Если на зернах не появились маленькие белые ростки, оставьте их под накрытием подольше.
- Мак залейте водой и оставьте примерно на 3 часа.
- Далее вскипятите воду, процедите мак и измельчите его в блендере или толкушкой, постепенно подливая теплую кипяченую воду, пока не образуется жидкость серо-белого цвета, похожая на молоко.
- Процедите ее через марлю или специальный пакет-фильтр и хорошо отожмите.
- Пророщенный ячмень переложите в кастрюлю, залейте водой так, чтобы она была на 3 – 4 сантиметра выше зерна.
- Варите на малом огне до мягкости.
- В готовую кашу добавьте немного сливочного масла, посолите, влейте маковое молоко и перемешайте.
- Снимите с огня, накройте кастрюлю полотенцем и оставьте на 10 минут, чтобы блюдо настоялось.
- Подавайте с сухофруктами, вареньем или медом.
Приятного аппетита!
