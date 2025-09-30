Участница "Кто знает?", и ведущая шоу "Город и Село" назвала легкие и вкусные варианты утреннего приема пищи, рассказывает 24 Канал. Именно сбалансированный завтрак является ее главным союзником в бешеном ритме жизни.

Интересно Даже на праздничном столе их съедают первыми: как сделать знаменитые бутерброды по-итальянски

Завтрак для меня – это самый любимый и полезный прием пищи. Ведь всегда стараюсь следить за сбалансированным количеством калорий, белков, жиров и углеводов! А завтракаю всегда одинаково, и мне это подходит,

– рассказала Екатерина.

Поэтому не отказывайтесь от завтрака, а превратите его в маленький, но полезный ритуал с рецептами звезды!

Завтрак от Екатерины Олос

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 50 граммов гречневой каши;

– 50 граммов слабосоленого лосося;

– 1 яйцо;

– половинка авокадо;

– 2 – 3 листа салата.

Приготовление:

Отварите яйцо и гречневую кашу согласно инструкциям, указанным на пачке. Доведите до вкуса солью. Нарежьте половину авокадо полосками. Тщательно промойте листья салата. Выложите на тарелку готовую кашу, вареное яйцо, авокадо, листья салата и лосось.

Как еще завтракает Екатерина Олос?

Время :

: Порций: 1

Ингредиенты:

– 50 граммов замороженных бобов эдамаме;

– 30 граммов киноа;

– 2 яйца;

– 50 граммов тунца собственном соку.

Приготовление:

Отварите яйца до готовности. Доведите кастрюлю с водой до кипения и добавьте щепотку соли. Высыпьте замороженные бобы в кипящую воду и варите 3 – 5 минут. Откройте банку с тунцом и слейте лишнюю жидкость. Разомните яйца вилкой в глубокой тарелке и добавьте все ингредиенты. Перемешайте – и приятного аппетита!

Что еще оригинального приготовить на завтрак?