Участница "Кто знает?", и ведущая шоу "Город и Село" назвала легкие и вкусные варианты утреннего приема пищи, рассказывает 24 Канал. Именно сбалансированный завтрак является ее главным союзником в бешеном ритме жизни.
Завтрак для меня – это самый любимый и полезный прием пищи. Ведь всегда стараюсь следить за сбалансированным количеством калорий, белков, жиров и углеводов! А завтракаю всегда одинаково, и мне это подходит,
– рассказала Екатерина.
Поэтому не отказывайтесь от завтрака, а превратите его в маленький, но полезный ритуал с рецептами звезды!
Завтрак от Екатерины Олос
- Время: 20 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 50 граммов гречневой каши;
– 50 граммов слабосоленого лосося;
– 1 яйцо;
– половинка авокадо;
– 2 – 3 листа салата.
Приготовление:
- Отварите яйцо и гречневую кашу согласно инструкциям, указанным на пачке. Доведите до вкуса солью.
- Нарежьте половину авокадо полосками.
- Тщательно промойте листья салата.
- Выложите на тарелку готовую кашу, вареное яйцо, авокадо, листья салата и лосось.
Как еще завтракает Екатерина Олос?
- Время:
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 50 граммов замороженных бобов эдамаме;
– 30 граммов киноа;
– 2 яйца;
– 50 граммов тунца собственном соку.
Приготовление:
- Отварите яйца до готовности.
- Доведите кастрюлю с водой до кипения и добавьте щепотку соли. Высыпьте замороженные бобы в кипящую воду и варите 3 – 5 минут.
- Откройте банку с тунцом и слейте лишнюю жидкость.
- Разомните яйца вилкой в глубокой тарелке и добавьте все ингредиенты.
- Перемешайте – и приятного аппетита!
