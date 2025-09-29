Итальянские хозяйки пытаются превратить в шедевр все, что попадает в их руки, даже если речь идет об элементарных бутербродах с рыбными консервами. 24 Канал предлагает перенять этот опыт по рецепту портала Shuba.

Как приготовить бутерброды по-итальянски?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 4 ломтика батона;

– 170 граммов рыбных консервов;

– 60 граммов маринованных грибов;

– 4 слайса сыра;

– 1 лук-порей;

– 1 томат;

– 40 граммов сливочного масла;

– соль и перец по вкусу;

– кинза и петрушка по вкусу.

Приготовление:

Ломтики батона смажьте сливочным маслом. Рыбу разомните вилкой до пастообразного состояния. Грибы и вымытый помидор нарежьте мелкими кусочками. Лук очистите и тоже измельчите. Соедините рыбу с овощами, добавьте соль и перец, хорошо перемешайте. Полученную смесь равномерно распределите на кусочках батона, сверху выложите по ломтику сыра. Переложите бутерброды на противень и запекайте в духовке при 180 градусах около 5 – 7 минут, пока сыр не подрумянится. Готовые горячие бутерброды достаньте из духовки и украсьте свежей петрушкой.

Какая еще итальянская закуска может удивить?

Пока продолжается сезон тыквы, вы просто должны попробовать это сочетание с прошутто. Просто запекаем тыкву, нарезаем ломтиками, по вкусу посыпаем травами или специями и заворачиваем в прошутто.

Эта закуска станет открытием даже для опытных хозяек, рассказывает страница "Кухня Валентины" в Facebook,

Что подать к бутербродам?