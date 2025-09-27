Салат с крабовыми палочками – это всегда вкус праздника. А выходным он точно придаст особый оттенок! 24 Канал предлагает в этом убедиться с рецептом портала "Господинька".

Выбирайте качественные крабовые палочки: они должны быть белого цвета, не ломаться и иметь сурими как основной ингредиент, рассказывает портал Shuba.

Как сделать салат с крабовыми палочками?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 4 вареных яйца;

– 200 граммов крабовых палочек;

– 1 болгарский перец;

– 2 помидора;

– 120 граммов твердого сыра;

– 1 банка консервированной кукурузы;

– майонез.

Приготовление:

Все ингредиенты нарезаем кубиками, яйца – соломкой. Все смешиваем и натираем сыр. Заправляем салат и еще раз хорошо перемешиваем. Можно подавать к столу сразу.

