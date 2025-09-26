Торт Медовик – это достояние украинской кулинарной культуры. Россияне завидуют нашему таланту и пытаются присвоить его себе, однако благодаря документам и работе украинских исследователей кулинарной традиции у них ничего не получается. 24 Канал предлагает в очередной раз насладиться любимым тортом с рецептом портала Shuba.
Как сделать Медовик с кремом?
- Время: 1 час
- Порций: 6
Ингредиенты:
для теста:
– 300 граммов муки;
– 3 яйца;
– 130 сливочного масла;
– 130 граммов меда;
– 100 граммов сахара;
– 10 граммов пищевой соды;
крем:
– 200 граммов сгущенного молока;
– 500 граммов сметаны (15%).
Приготовление:
- В кастрюле соедините сахар, мед и сливочное масло. Поставьте на слабый огонь и доведите смесь почти до закипания, постоянно помешивая. Затем снимите с плиты и дайте немного остыть.
- Далее постепенно вводите яйца, добавьте соду и муку, все тщательно перемешайте до однородного теста.
- Противень выстелите пергаментом, смажьте его маслом и распределите тесто тонким слоем.
- Выпекайте каждый корж в духовке при 180 градусов примерно 5 – 7 минут, пока не станет золотистым. Должно получиться три коржа, которые после выпекания следует разрезать пополам.
- Для крема взбейте сметану со сгущенным молоком.
- Промажьте все коржи, смажьте верхний слой и бока торта кремом.
- Перед подачей оставьте торт на несколько часов пропитаться.
Как сделать медовик со сгущенкой?
- Время: 1 час 40 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
для теста:
– 250 граммов муки;
– 100 граммов меда;
– 100 граммов грецких орехов;
– 2 яйца;
– 70 граммов сахара;
– 10 граммов соды;
– 30 миллилитров растительного масла;
– 5 граммов молотой корицы;
крем:
– 250 граммов сливочного масла;
– 250 граммов сгущенного молока;
– 10 граммов ванильного сахара.
Приготовление:
- В глубокую миску просейте муку вместе с содой, добавьте мед, яйца, сахар, измельченные орехи и корицу. Замесите мягкое, эластичное тесто.
- Разделите его на шесть частей и каждую тонко раскатайте по размеру формы.
- Коржи выпекайте по одному в смазанной маслом форме при температуре 180 градусов примерно 15 – 20 минут до появления золотистого оттенка.
- Для крема взбейте мягкое сливочное масло со сгущенным молоком и ванильным сахаром до пышной массы.
- Перемажьте все коржи кремом, а затем покройте им верхний слой и бока торта.
- Оставьте медовик несколько часов, чтобы он хорошо пропитался.
А еще вам может пригодиться рецепт Медовик на сковороде от портала Cookpad.
Как сделать Медовик на сковороде?
- Время: 1 час
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 600 граммов муки;
– 2 чайные ложки соды;
– 200 граммов сахара;
– 2 столовые ложки меда;
– 100 граммов сливочного масла;
– 2 яйца;
крем:
– 700 миллилитров сметаны;
– 220 граммов сахара;
– 1 пачка ванильного сахара;
– 1 пачка загустителя для сметаны.
Приготовление:
- В большую миску положите сливочное масло, яйца, сахар и мед, подогрейте смесь на слабом огне или на водяной бане.
- Когда масса станет теплой, добавьте соду. Помните, что она сильно увеличится в объеме, поэтому используйте глубокую емкость.
- Как только сода пройдет реакцию, вылейте смесь в просеянную муку. Замешивайте осторожно, чтобы яйца не сварились, а равномерно соединились с остальными ингредиентами.
- Количество муки может отличаться в зависимости от размера яиц и густоты меда, поэтому ориентируйтесь на консистенцию теста.
- Готовое тесто поделите на 12 кусков, раскатайте их тонко, присыпая поверхность мукой. Коржи можно обрезать до нужного диаметра после выпекания, тогда они будут идеально ровными.
- Выпекайте коржи в духовке по два одновременно или же обжарьте на сухой сковороде нужного размера. Остатки теста также поджарьте для украшения.
- По желанию коржи можно накалывать вилкой, но это не обязательно. Снимайте их осторожно, поскольку они очень нежные, и дайте остыть отдельно.
- Для крема смешайте сметану с сахаром, ванильным сахаром и загустителем, взбейте миксером до кремовой консистенции. Если масса останется немного жидкой – это нормально для этого торта.
- Формируйте торт, выкладывая по 3 – 4 ложки крема на каждый корж. Измельчите обрезки и посыпьте ими верх и бока.
- Оставьте на несколько часов на пропитку.
