Этот салат должен быть в кулинарном арсенале каждой хозяйки. Он не только элементарный в исполнении, но и порадует гармонией любимых ингредиентов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
Читайте также Непревзойденный вкус любимой консервации: маринуем сладкие помидоры с медом
Как сделать быстрый салат с яйцом?
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 6 вареных яиц;
– майонез;
– 1 столовая ложка дижонской или зернистой горчицы;
– 2 столовые ложки нарезанных маринованных огурцов;
– 2 столовые ложки зеленого лука;
– соль и перец по вкусу;
– петрушка для украшения.
Приготовление:
- Яйца отвариваем вкрутую, перекладываем их в холодную воду, чтобы легче снималась скорлупа.
- Чистим, нарезаем кусочками.
- Добавляем мелко нарезанные огурцы и лук.
- Отдельно смешиваем майонез с горчицей, немного подсаливаем и приправляем перцем.
- Соединяем соус с яйцами и овощами, перемешиваем осторожно, чтобы кусочки не распались.
- Украшаем зеленью и подаем с поджаренным хлебом или используем как начинку для бутербродов.
А еще вы можете приготовить такую же вкусную намазку, которая станет вашим спасением на каждый день, по рецепту из инстаграма eatinghealthytoday.
Намазка с яйцом и зеленью
- Время: 15 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 12 вареных вкрутую сваренных яиц;
– 2 – 3 столовые ложки майонеза;
– 1 столовая ложка горчицы;
– вустерский соус;
– солёные огурцы;
– 1 чайная ложка свежего лимонного сока;
– паприка, соль, перец;
– зелёный лук;
– соевый соус;
– укроп
– соус чили.
Приготовление:
- Отвариваем яйца, охлаждаем и отделяем желтки от белков.
- Белки режем мелкими кубиками, добавляем измельченную зелень и лук.
- Желтки соединяем с майонезом, горчицей, вустерским соусом, соком от соленых огурцов, лимонным соком, специями и каплей острого чили. Тщательно перемешиваем до однородности.
- Смешиваем белковую часть с соусом и осторожно перемешиваем, чтобы получилась нежная салатная масса.
Приятного аппетита!
Какой салат сейчас в моде?
- Салат с сыром и колбасой – это закуска, которая никогда не теряет актуальности.
- Он простой в приготовлении и сытный, что порадует ваших родных.
- А еще он такой вкусный, что родные будут просить готовить его через день.