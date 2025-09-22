Этот салат должен быть в кулинарном арсенале каждой хозяйки. Он не только элементарный в исполнении, но и порадует гармонией любимых ингредиентов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

Как сделать быстрый салат с яйцом?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 6 вареных яиц;

– майонез;

– 1 столовая ложка дижонской или зернистой горчицы;

– 2 столовые ложки нарезанных маринованных огурцов;

– 2 столовые ложки зеленого лука;

– соль и перец по вкусу;

– петрушка для украшения.

Приготовление:

Яйца отвариваем вкрутую, перекладываем их в холодную воду, чтобы легче снималась скорлупа. Чистим, нарезаем кусочками. Добавляем мелко нарезанные огурцы и лук. Отдельно смешиваем майонез с горчицей, немного подсаливаем и приправляем перцем. Соединяем соус с яйцами и овощами, перемешиваем осторожно, чтобы кусочки не распались. Украшаем зеленью и подаем с поджаренным хлебом или используем как начинку для бутербродов.

А еще вы можете приготовить такую же вкусную намазку, которая станет вашим спасением на каждый день, по рецепту из инстаграма eatinghealthytoday.

Намазка с яйцом и зеленью

Время: 15 минут

15 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 12 вареных вкрутую сваренных яиц;

– 2 – 3 столовые ложки майонеза;

– 1 столовая ложка горчицы;

– вустерский соус;

– солёные огурцы;

– 1 чайная ложка свежего лимонного сока;

– паприка, соль, перец;

– зелёный лук;

– соевый соус;

– укроп

– соус чили.

Приготовление:

Отвариваем яйца, охлаждаем и отделяем желтки от белков. Белки режем мелкими кубиками, добавляем измельченную зелень и лук. Желтки соединяем с майонезом, горчицей, вустерским соусом, соком от соленых огурцов, лимонным соком, специями и каплей острого чили. Тщательно перемешиваем до однородности. Смешиваем белковую часть с соусом и осторожно перемешиваем, чтобы получилась нежная салатная масса.

Приятного аппетита!

Какой салат сейчас в моде?