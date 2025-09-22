Этот салат должен быть в кулинарном арсенале каждой хозяйки. Он не только элементарный в исполнении, но и порадует гармонией любимых ингредиентов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

Как сделать быстрый салат с яйцом?

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 6 вареных яиц;
– майонез;
– 1 столовая ложка дижонской или зернистой горчицы;
– 2 столовые ложки нарезанных маринованных огурцов;
– 2 столовые ложки зеленого лука;
– соль и перец по вкусу;
– петрушка для украшения.

Приготовление:

  1. Яйца отвариваем вкрутую, перекладываем их в холодную воду, чтобы легче снималась скорлупа.
  2. Чистим, нарезаем кусочками.
  3. Добавляем мелко нарезанные огурцы и лук.
  4. Отдельно смешиваем майонез с горчицей, немного подсаливаем и приправляем перцем.
  5. Соединяем соус с яйцами и овощами, перемешиваем осторожно, чтобы кусочки не распались.
  6. Украшаем зеленью и подаем с поджаренным хлебом или используем как начинку для бутербродов.

А еще вы можете приготовить такую же вкусную намазку, которая станет вашим спасением на каждый день, по рецепту из инстаграма eatinghealthytoday.

Намазка с яйцом и зеленью

  • Время: 15 минут
  • Порций: 8

Ингредиенты:
– 12 вареных вкрутую сваренных яиц;
– 2 – 3 столовые ложки майонеза;
– 1 столовая ложка горчицы;
– вустерский соус;
– солёные огурцы;
– 1 чайная ложка свежего лимонного сока;
– паприка, соль, перец;
– зелёный лук;
– соевый соус;
– укроп
– соус чили.

Приготовление:

  1. Отвариваем яйца, охлаждаем и отделяем желтки от белков.
  2. Белки режем мелкими кубиками, добавляем измельченную зелень и лук.
  3. Желтки соединяем с майонезом, горчицей, вустерским соусом, соком от соленых огурцов, лимонным соком, специями и каплей острого чили. Тщательно перемешиваем до однородности.
  4. Смешиваем белковую часть с соусом и осторожно перемешиваем, чтобы получилась нежная салатная масса.

Приятного аппетита!

