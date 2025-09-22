Цей салат повинен бути в кулінарному арсеналі кожної господині. Він не лише елементарний у виконанні, а й потішить гармонією улюблених інгредієнтів, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
Як зробити швидкий салат з яйцем?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 6 варених яєць;
– майонез;
– 1 столова ложка діжонської або зернистої гірчиці;
– 2 столові ложки нарізаних маринованих огірків;
– 2 столові ложки зеленої цибулі;
– сіль і перець до смаку;
– петрушка для прикраси.
Приготування:
- Яйця відварюємо на круто, перекладаємо їх у холодну воду, щоб легше знімалася шкаралупа.
- Чистимо, нарізаємо шматочками.
- Додаємо дрібно нарізані огірки та цибулю.
- Окремо змішуємо майонез із гірчицею, трохи підсолюємо й приправляємо перцем.
- З’єднуємо соус із яйцями та овочами, перемішуємо обережно, щоб шматочки не розпалися.
- Прикрашаємо зеленню та подаємо з підсмаженим хлібом або використовуємо як начинку для бутербродів.
А ще ви можете приготувати таку ж смачну намазку, яка стане вашим порятунком на кожен день, за рецептом з інстаграму eatinghealthytoday.
Намазка з яйцем та зеленню
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 12 варених круто зварених яєць;
– 2 – 3 столові ложки майонезу;
– 1 столова ложка гірчиці;
– вустерський соус;
– солоні огірки;
– 1 чайна ложка свіжого лимонного соку;
– паприка, сіль, перець;
– зелена цибуля;
– соєвий соус;
– кріп
– соус чилі.
Приготування:
- Відварюємо яйця, охолоджуємо й відділяємо жовтки від білків.
- Білки ріжемо дрібними кубиками, додаємо подрібнену зелень та цибулю.
- Жовтки з’єднуємо з майонезом, гірчицею, вустерським соусом, соком від солоних огірків, лимонним соком, спеціями та краплею гострого чилі. Ретельно перемішуємо до однорідності.
- Змішуємо білкову частину з соусом і обережно перемішуємо, щоб вийшла ніжна салатна маса.
Смачного!
Який салат зараз у моді?
- Салат з сиром та ковбасою – це закуска, яка ніколи не втрачає актуальності.
- Він простий у приготуванні та ситний, що потішить ваших рідних.
- А ще він такий смачний, що рідні проситимуть готувати його через день.