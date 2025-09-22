Цей салат повинен бути в кулінарному арсеналі кожної господині. Він не лише елементарний у виконанні, а й потішить гармонією улюблених інгредієнтів, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

Читайте також Неперевершений смак улюбленої консервації: маринуємо солодкі помідори з медом

Як зробити швидкий салат з яйцем?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 6 варених яєць;

– майонез;

– 1 столова ложка діжонської або зернистої гірчиці;

– 2 столові ложки нарізаних маринованих огірків;

– 2 столові ложки зеленої цибулі;

– сіль і перець до смаку;

– петрушка для прикраси.

Приготування:

Яйця відварюємо на круто, перекладаємо їх у холодну воду, щоб легше знімалася шкаралупа. Чистимо, нарізаємо шматочками. Додаємо дрібно нарізані огірки та цибулю. Окремо змішуємо майонез із гірчицею, трохи підсолюємо й приправляємо перцем. З’єднуємо соус із яйцями та овочами, перемішуємо обережно, щоб шматочки не розпалися. Прикрашаємо зеленню та подаємо з підсмаженим хлібом або використовуємо як начинку для бутербродів.

А ще ви можете приготувати таку ж смачну намазку, яка стане вашим порятунком на кожен день, за рецептом з інстаграму eatinghealthytoday.

Намазка з яйцем та зеленню

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 12 варених круто зварених яєць;

– 2 – 3 столові ложки майонезу;

– 1 столова ложка гірчиці;

– вустерський соус;

– солоні огірки;

– 1 чайна ложка свіжого лимонного соку;

– паприка, сіль, перець;

– зелена цибуля;

– соєвий соус;

– кріп

– соус чилі.

Приготування:

Відварюємо яйця, охолоджуємо й відділяємо жовтки від білків. Білки ріжемо дрібними кубиками, додаємо подрібнену зелень та цибулю. Жовтки з’єднуємо з майонезом, гірчицею, вустерським соусом, соком від солоних огірків, лимонним соком, спеціями та краплею гострого чилі. Ретельно перемішуємо до однорідності. Змішуємо білкову частину з соусом і обережно перемішуємо, щоб вийшла ніжна салатна маса.

Смачного!

Який салат зараз у моді?