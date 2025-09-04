Яйця, сир та ковбаса – це поєднання, яке завжди спрацьовує на відмінно. Додаємо кілька овочів, заправляємо – і на вашому столі вже стоїть шедевр, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".
Як швидко приготувати салат з сиром та ковбасою?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 160 грамів ковбаси;
– 120 грамів твердого сиру;
– 3 варені яйця;
– 3 свіжі огірки;
– 2 помідори;
– 1 пучок зеленої цибулі;
– 100 грамів консервованої кукурудзи;
– пів чайної ложки солі;
– 3 столові ложки майонезу.
Приготування:
- Нарізаємо ковбасу кружальцями, а потім тонкою соломкою.
- Сир ріжемо соломкою.
- Огірки також нарізаємо тонкими смужками.
- Помідори ділимо на четвертинки, прибираємо середину та шаткуємо тонкими пластинками.
- Яйця відварюємо круто, очищаємо та нарізаємо півкільцями.
- Зелену цибулю дрібно січемо.
- З’єднуємо всі підготовлені продукти у великій мисці, додаємо кукурудзу.
- Приправляємо сіллю, заправляємо майонезом і ретельно перемішуємо.
Смачного!
Що приготувати паралельно з салатом?
- Зверніть увагу на лемківські фучки – подарунок від предків наступним поколінням.
- Вони дуже легкі у приготуванні та дарують неповторний смак.