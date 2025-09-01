Природа щедро нагородила нас своїми дарами, тож настав час не просто ними натішитись, а й заготувати їх до наступного сезону. Ще наші предки зважали на місячний календар, тож 24 Канал пропонує перейняти цей досвід, аби консервація точно вийшла відмінною.
Що сприятливо консервувати у вересні?
Вересень – один з найкращих місяців для зимових заготівель. В цей місяць ви можете готувати будь-які припаси, які вам заманеться мати у своїй коморі.
Однак на початку місяця краще обійтися дрібними заготовками. Незабаром місяць буде у повні, а значить, найкращі дні циклу консервацій нас чекають попереду.
Як місяць впливає на закрутки?
Уся справа у рідинах, які "рухаються" згідно з місячним циклом. Саме тому не рекомендується робити закрутки тоді, коли місяць вповні – вони можуть вийти вдалими, але шанси на те, що консервація "вибухне" надто високі, тому досвідчені господині воліють не ризикувати.
В які дні найкраще робити консервацію?
У вересні 2025 року найкращим для консервації буде 20 день місяця. Також чудовими закрутки точно вийдуть 13 та 14 вересня.
24, 27, 28 вересня – гарні дні, коли ви можете бути спокійними за свою роботу. З консервацією все буде гаразд, що ви відчуєте вже взимку.
8 вересня місяць буде повним, тому 7, 9 та 10 число – категорично невдалі для консервації. В усі інші дні можете займатися заготівлею, однак культового результату очікувати не варто.
Коли консервувати огірки та помідори?
Згідно з місячним календарем, ці закрутки варто готувати в кінці місяця. Так значно вищі шанси на те, що результат буде максимально вдалим, і ваші зимові трапези з цими закусками будуть просто неперевершеними.
Як заготувати помідори з часником на зиму?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм помідорів;
– 45 мілілітрів оцту;
– 20 грамів цукру;
– 15 грамів солі;
– 100 грамів часнику;
– 200 грамів цибулі;
– спеції: запашний перець, лавровий лист, гірчиця у зернах.
Приготування:
- На дно стерилізованої банки ставимо лавровий лист, трішки гірчиці та свіжу зелень.
- Часник і цибулю очищаємо, нарізаємо кружальцями й додаємо в банку.
- Помідори миємо й акуратно складаємо в банку, залишаючи зверху трохи вільного місця.
- У каструлі закипаємо півтора літра води, всипаємо цукор і сіль, вливаємо оцет та даємо маринаду кілька хвилин покипіти.
- Після цього остуджуємо розсіл і заливаємо ним помідори.
- Пастеризуємо банки приблизно 5 хвилин.
- Закручуємо, перевертаємо, закутуємо та залишаємо охолоджуватися.
Які можуть бути помилки під час консервації?
- Найчастіша проблема – чистота банок. Їх потрібно добре мити та стерилізувати.
- Ще одна проблема – не надто якісна вода, яку використовують для маринаду.
- Часто результат псується внаслідок неправильних експериментів з рецептом.