Кулінарний шедевр від задовільного результату відрізняють маленькі, але такі важливі деталі. 24 Канал поспілкувався з кулінарною блогеркою anny.cooking та розпитав, яке мʼясо найкраще обирати для соковитого шашлику.

Яке мʼясо обрати для смачного шашлику?

Найкраще мʼясо для шашлику – це свиний ошийок. Свинину я вживаю лише у вигляді шашлику,

– розповіла блогерка.

Це наймʼякша частина свинини, а маринування зробить її ще кращою. Курятину теж варто маринувати, навіть філе, в якому немає жиру – гарний маринад надасть мʼясу соковитості і ніжності.

Як приготувати шашлик зі свиного ошийка?

Час: 40 хвилин + маринування

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм свинячого ошийка;

– 500 грамів цибулі;

– 300 грамів помідорів;

– 1 зубчик часнику;

– 50 грамів солі;

– 25 грамів цукру;

– 1/2 чайної ложки меленого чорного перцю;

– 1 чайна ложка паприки;

– 1 чайна ложка меленого коріандру;

– 0,5 літра газованої води.

Приготування:

М’ясо зачистіть від жиру та плівок, поріжте його зручними шматками. Цибулю перетріть руками із сіллю та невеликою кількістю цукру, вона повинна пустити сік. З’єднайте м’ясо з цибулею, додайте порізані помідори, приправте спеціями та залийте все мінеральною водою. Добре перемішайте, злегка притискаючи помідори, щоб вони випустили сік. Накрийте ємність кришкою або тарілкою так, аби м’ясо було повністю покрите маринадом. Залиште маринуватися щонайменше на 3 години або на ніч у холодильнику. Готуйте м’ясо на відкритому вогні до повної готовності.

Смачного!

З яким соусом подати мʼясо?