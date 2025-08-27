Кулинарный шедевр от удовлетворительного результата отличают маленькие, но такие важные детали. 24 Канал пообщался с кулинарным блогером anny.cooking и расспросил, какое мясо лучше всего выбирать для сочного шашлыка.

Читайте также Зимой лучшего напитка просто не существует: как легко заготовить ароматный томатный сок

Какое мясо выбрать для вкусного шашлыка?

Лучшее мясо для шашлыка – это свиной ошеек. Свинину я употребляю только в виде шашлыка,

– рассказала блогерша.

Это самая мягкая часть свинины, а маринование сделает ее еще лучше. Курятину тоже стоит мариновать, даже филе, в котором нет жира – хороший маринад придаст мясу сочности и нежности.

Как приготовить шашлык из свиного ошейка?

Время: 40 минут + маринование

Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм свиного ошейка;

– 500 граммов лука;

– 300 граммов помидоров;

– 1 зубчик чеснока;

– 50 граммов соли;

– 25 граммов сахара;

– 1/2 чайной ложки молотого черного перца;

– 1 чайная ложка паприки;

– 1 чайная ложка молотого кориандра;

– 0,5 литра газированной воды.

Приготовление:

Мясо зачистите от жира и пленок, порежьте его удобными кусками. Лук перетрите руками с солью и небольшим количеством сахара, он должен пустить сок. Соедините мясо с луком, добавьте порезанные помидоры, приправьте специями и залейте все минеральной водой. Хорошо перемешайте, слегка прижимая помидоры, чтобы они выпустили сок. Накройте емкость крышкой или тарелкой так, чтобы мясо было полностью покрыто маринадом. Оставьте мариноваться минимум на 3 часа или на ночь в холодильнике. Готовьте мясо на открытом огне до полной готовности.

Приятного аппетита!

С каким соусом подать мясо?