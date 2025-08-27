Кулинарный шедевр от удовлетворительного результата отличают маленькие, но такие важные детали. 24 Канал пообщался с кулинарным блогером anny.cooking и расспросил, какое мясо лучше всего выбирать для сочного шашлыка.
Какое мясо выбрать для вкусного шашлыка?
Лучшее мясо для шашлыка – это свиной ошеек. Свинину я употребляю только в виде шашлыка,
– рассказала блогерша.
Это самая мягкая часть свинины, а маринование сделает ее еще лучше. Курятину тоже стоит мариновать, даже филе, в котором нет жира – хороший маринад придаст мясу сочности и нежности.
Как приготовить шашлык из свиного ошейка?
Время: 40 минут + маринование
Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм свиного ошейка;
– 500 граммов лука;
– 300 граммов помидоров;
– 1 зубчик чеснока;
– 50 граммов соли;
– 25 граммов сахара;
– 1/2 чайной ложки молотого черного перца;
– 1 чайная ложка паприки;
– 1 чайная ложка молотого кориандра;
– 0,5 литра газированной воды.
Приготовление:
- Мясо зачистите от жира и пленок, порежьте его удобными кусками.
- Лук перетрите руками с солью и небольшим количеством сахара, он должен пустить сок.
- Соедините мясо с луком, добавьте порезанные помидоры, приправьте специями и залейте все минеральной водой.
- Хорошо перемешайте, слегка прижимая помидоры, чтобы они выпустили сок.
- Накройте емкость крышкой или тарелкой так, чтобы мясо было полностью покрыто маринадом.
- Оставьте мариноваться минимум на 3 часа или на ночь в холодильнике.
- Готовьте мясо на открытом огне до полной готовности.
Приятного аппетита!
С каким соусом подать мясо?
- Самый популярный вариант – кетчуп, но лучше мясо будет сочетаться с со сливовым соусом.
- Он легкий в приготовлении и не требует много ингредиентов.
- А еще его можно закрыть на зиму и использовать с любыми блюдами.