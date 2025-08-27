Кулинарный шедевр от удовлетворительного результата отличают маленькие, но такие важные детали. 24 Канал пообщался с кулинарным блогером anny.cooking и расспросил, какое мясо лучше всего выбирать для сочного шашлыка.

Какое мясо выбрать для вкусного шашлыка?

Лучшее мясо для шашлыка – это свиной ошеек. Свинину я употребляю только в виде шашлыка,
– рассказала блогерша.

Это самая мягкая часть свинины, а маринование сделает ее еще лучше. Курятину тоже стоит мариновать, даже филе, в котором нет жира – хороший маринад придаст мясу сочности и нежности.

Как приготовить шашлык из свиного ошейка?

Время: 40 минут + маринование
Порций: 4

Ингредиенты:
– 1 килограмм свиного ошейка;
– 500 граммов лука;
– 300 граммов помидоров;
– 1 зубчик чеснока;
– 50 граммов соли;
– 25 граммов сахара;
– 1/2 чайной ложки молотого черного перца;
– 1 чайная ложка паприки;
– 1 чайная ложка молотого кориандра;
– 0,5 литра газированной воды.

Приготовление:

  1. Мясо зачистите от жира и пленок, порежьте его удобными кусками.
  2. Лук перетрите руками с солью и небольшим количеством сахара, он должен пустить сок.
  3. Соедините мясо с луком, добавьте порезанные помидоры, приправьте специями и залейте все минеральной водой.
  4. Хорошо перемешайте, слегка прижимая помидоры, чтобы они выпустили сок.
  5. Накройте емкость крышкой или тарелкой так, чтобы мясо было полностью покрыто маринадом.
  6. Оставьте мариноваться минимум на 3 часа или на ночь в холодильнике.
  7. Готовьте мясо на открытом огне до полной готовности.

Приятного аппетита!

С каким соусом подать мясо?

  • Самый популярный вариант – кетчуп, но лучше мясо будет сочетаться с со сливовым соусом.
  • Он легкий в приготовлении и не требует много ингредиентов.
  • А еще его можно закрыть на зиму и использовать с любыми блюдами.