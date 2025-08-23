Этот соус не просто вкуснее обычного кетчупа, но и станет прекрасным напоминание о теплых солнечных днях, когда за окном будет царить вьюга. 24 Канал предлагает заготовить порцию удовольствия по случаю воспользоваться рецептом портала "На пенсии".
Как приготовить соус из слив на зиму?
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 килограмма слив;
– 1 острый перец чили;
– 1 большая головка чеснока;
– 1 столовая ложка соли;
– 2 чайные ложки молотого перца;
– 10 столовых ложек сахара;
– 20 граммов карри;
– пол чайной ложки молотой корицы.
Приготовление:
- Сливы хорошо вымойте и уберите косточки. Чеснок очистите от шелухи.
- Промытый острый перец разрежьте и извлеките семена.
- Фрукты вместе с чесноком и перцем пропустите через мясорубку или взбейте в блендере до состояния пюре.
- Перелейте массу в кастрюлю, всыпьте соль, сахар, молотый черный перец, а также добавьте карри и корицу.
- Поставьте на плиту на средний огонь, помешивая, доведите до кипения.
- Проварите примерно 40 минут, пока соус не станет густым и ароматным.
- Разлейте соус по стерилизованным банкам, закройте, переверните их и укутайте до остывания.
Приятного аппетита!
