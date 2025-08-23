Этот соус не просто вкуснее обычного кетчупа, но и станет прекрасным напоминание о теплых солнечных днях, когда за окном будет царить вьюга. 24 Канал предлагает заготовить порцию удовольствия по случаю воспользоваться рецептом портала "На пенсии".

Как приготовить соус из слив на зиму?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 килограмма слив;

– 1 острый перец чили;

– 1 большая головка чеснока;

– 1 столовая ложка соли;

– 2 чайные ложки молотого перца;

– 10 столовых ложек сахара;

– 20 граммов карри;

– пол чайной ложки молотой корицы.

Приготовление:

Сливы хорошо вымойте и уберите косточки. Чеснок очистите от шелухи. Промытый острый перец разрежьте и извлеките семена. Фрукты вместе с чесноком и перцем пропустите через мясорубку или взбейте в блендере до состояния пюре. Перелейте массу в кастрюлю, всыпьте соль, сахар, молотый черный перец, а также добавьте карри и корицу. Поставьте на плиту на средний огонь, помешивая, доведите до кипения. Проварите примерно 40 минут, пока соус не станет густым и ароматным. Разлейте соус по стерилизованным банкам, закройте, переверните их и укутайте до остывания.

Приятного аппетита!

