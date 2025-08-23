Цей соус не просто смачніший за звичайний кетчуп, а й стане чудовим нагадування про теплі сонячні дні, коли за вікном пануватиме хурделиця. 24 Канал пропонує заготувати порцію втіхи за нагоди скористатися рецептом порталу "На пенсії".
Як приготувати соус зі слив на зиму?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 кілограми слив;
– 1 гострий перець чилі;
– 1 велика головка часнику;
– 1 столова ложка солі;
– 2 чайні ложки меленого перцю;
– 10 столових ложок цукру;
– 20 грамів карі;
– пів чайної ложки меленої кориці.
Приготування:
- Сливи добре вимийте та заберіть кісточки. Часник очистьте від лушпиння.
- Промитий гострий перець розріжте й витягніть насіння.
- Фрукти разом із часником та перцем пропустіть через м’ясорубку або збийте у блендері до стану пюре.
- Перелийте масу в каструлю, всипте сіль, цукор, мелений чорний перець, а також додайте карі й корицю.
- Поставте на плиту на середній вогонь, помішуючи, доведіть до кипіння.
- Проваріть приблизно 40 хвилин, поки соус не стане густим і ароматним.
- Розлийте соус по стерилізованих банках, закрийте, переверніть їх та закутайте до охолодження.
Смачного!
