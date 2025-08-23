Цей соус не просто смачніший за звичайний кетчуп, а й стане чудовим нагадування про теплі сонячні дні, коли за вікном пануватиме хурделиця. 24 Канал пропонує заготувати порцію втіхи за нагоди скористатися рецептом порталу "На пенсії".

Цікаво В минулому їх готували у кожному домі: як зробити горохляники

Як приготувати соус зі слив на зиму?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 кілограми слив;

– 1 гострий перець чилі;

– 1 велика головка часнику;

– 1 столова ложка солі;

– 2 чайні ложки меленого перцю;

– 10 столових ложок цукру;

– 20 грамів карі;

– пів чайної ложки меленої кориці.

Приготування:

Сливи добре вимийте та заберіть кісточки. Часник очистьте від лушпиння. Промитий гострий перець розріжте й витягніть насіння. Фрукти разом із часником та перцем пропустіть через м’ясорубку або збийте у блендері до стану пюре. Перелийте масу в каструлю, всипте сіль, цукор, мелений чорний перець, а також додайте карі й корицю. Поставте на плиту на середній вогонь, помішуючи, доведіть до кипіння. Проваріть приблизно 40 хвилин, поки соус не стане густим і ароматним. Розлийте соус по стерилізованих банках, закрийте, переверніть їх та закутайте до охолодження.

Смачного!

Якщо захотілося солоденького, то вишуканий десерт можна приготувати за 5 хвилин. В таких випадках швидкий брауні без випікання точно стане у пригоді.