Шоколадний брауні – це той десерт, перед яким не встоїть ніхто. З цим рецептом ви можете насолодитися десертом у будь-який момент, а з морозивом він смакує просто неперевершено, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

Як приготувати брауні без духовки?

  • Час: 5 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 3 столові ложки борошна;
– 3 столові ложки какао;
– 3 столові ложки води;
– 3 столові ложки рослинної олії;
– дрібка солі.

Приготування:

  1. У мисці поєднайте сухі інгредієнти.
  2. Поступово додайте воду та олію, постійно помішуючи. Перемішайте масу до однорідності, щоб не залишилося грудочок.
  3. Розподіліть тісто по чашках, наповнюючи їх лише наполовину.
  4. Поставте чашки у мікрохвильову піч приблизно на 1 хвилину 40 секунд. Орієнтуйтеся на потужність вашої мікрохвильовки.
  5. Подавайте брауні з вершками, розтопленим шоколадом, морозивом або ягодами.

Смачного!

