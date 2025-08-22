Шоколадний брауні – це той десерт, перед яким не встоїть ніхто. З цим рецептом ви можете насолодитися десертом у будь-який момент, а з морозивом він смакує просто неперевершено, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
Як приготувати брауні без духовки?
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 столові ложки борошна;
– 3 столові ложки какао;
– 3 столові ложки води;
– 3 столові ложки рослинної олії;
– дрібка солі.
Приготування:
- У мисці поєднайте сухі інгредієнти.
- Поступово додайте воду та олію, постійно помішуючи. Перемішайте масу до однорідності, щоб не залишилося грудочок.
- Розподіліть тісто по чашках, наповнюючи їх лише наполовину.
- Поставте чашки у мікрохвильову піч приблизно на 1 хвилину 40 секунд. Орієнтуйтеся на потужність вашої мікрохвильовки.
- Подавайте брауні з вершками, розтопленим шоколадом, морозивом або ягодами.
Смачного!
