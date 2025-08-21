Колись велику популярність мало шоколадне масло, але тепер нові вподобання – ягоди. Подаємо його з улюбленим хлібом – і хвилинка насолоди гарантована, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok yummy.lera.

До речі І Україну підтримують, і готують смачно: фінський млинець, ніжність якого зводить з розуму

Як приготувати ожинове масло?

  • Час: 5 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 100 грамів ожини або інших ягід;
– 15 – 25 грамів цукру;
– цедра половинки лимона;
– 1 чайна ложка лимонного соку;
– дрібка солі;
– 180 грамів вершкового масла.

Приготування:

  1. З’єднайте ожину з цукром, лимонною цедрою та соком.
  2. Подрібніть ягоди й проваріть на середньому вогні близько 5 хвилин. Дайте повністю охолонути.
  3. Збийте м’яке масло до пишної та світлої консистенції.
  4. Додайте охолоджену ягідну масу та дрібку солі.
  5. Ще раз збийте все разом до однорідного крему.
  6. Ожинове масло може зберігатися у холодильнику до 7 днів.

Смачного!

Лимонне печиво – це смаколик, від якого дорослі ще більше у захваті, ніж діти. Воно легке у приготуванні та зробить чаювання незабутнім.