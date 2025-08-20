Ця порція лимонної насолоди додасть яскравих кольорів навіть у найважчий день. Дорослі будуть смакувати його неначе діти – перед цим цитрусовим акцентом не встоїть ніхто. 24 Канал радить зберегти рецепт неймовірного печива з TikTok ulyauliana.

Як приготувати лимонне печиво?

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 135 грамів цукру;

– цедра 2 лимонів;

– 110 грамів розтопленого вершкового масла кімнатної температури;

– 2 яйця;

– кілька крапель лимонного соку;

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

– 240 грамів борошна;

– 2 грами розпушувача;

– дрібка куркуми;

– дрібка солі;

для обвалювання печива:

– цукор;

– цукрова пудра.

для лимонного курда:

– 2 великих лимони;

– 3 яйця;

– 70 грамів цукру;

– 5 грамів ванільного цукру;

– 30 грамів вершкового масла;

– 15 грамів кукурудзяний крохмаль;

– 30 мілілітрів води;

– 7 грамів цедри;

– 160 мілілітрів соку.

Як приготувати лимонне печиво: відео

Приготування:

Натріть цедру з двох лимонів (лише жовту частину) та з’єднайте її з цукром. Пальцями перетріть масу, щоб цедра віддала аромат. У мисці збийте міксером на малих обертах яйця з розтопленим маслом, ванільним цукром, соком лимона та дрібкою куркуми. Не збивайте до пишності – достатньо лише об’єднати. В окремій посудині змішайте борошно, розпушувач і сіль, трохи перемішайте ложкою. Всипте суху суміш до лимонної маси та знову об’єднайте міксером на малих обертах. Накрийте тісто плівкою в контакт і поставте до холодильника на дві години. Коли тісто охолоне, наберіть ложкою порцію, сформуйте кульку (приблизно 15 штук). Якщо маса липне до рук, то злегка обмакніть долоні в борошно. Обкачайте кульки спершу в дрібному цукрі, а потім у цукровій пудрі. Викладіть їх на деко, застелене пергаментом, і поставте ще на півгодини у холодильник. Приготуйте лимонний курд. З лимонів зніміть цедру та вичавлюємо сік, змішайте всі інгредієнти в сотейнику та варіть до загустіння. У кожному печиві зробіть невелику виїмку та наповніть її лимонним курдом. Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте 12 – 15 хвилин.

Смачного!

