Для виробництва якісного шоколаду потрібні дорогі інгредієнти, тому ціна – перший параметр, на який варто звертати увагу. Склад продукту повинен бути простим і без зайвих добавок. А як переконатися в справжності шоколаду вдома – розповідає 24 Канал з посиланням на uaportal.

Цікаво Пасічники дали однозначну відповідь: як купити справжній мед і не потрапити на підробку

Як відрізнити натуральний шоколад від підробки?

Є один простий тест, який майже миттєво скаже все про якість шоколаду. Невеликий шматочок продукту потрібно покласти у чашку з теплою кавою, чаєм або молоком.

Перевірити натуральність шоколаду дуже легко / Фото Pixabay

Справжній шоколад опуститься на дно, а підробка почне розчинятися або спливе.

Ще один лайфхак – заморозити шоколад на кілька годин. У якісного продукту повинен зʼявитися білий наліт. Це називають цвітінням какао-масла, воно виникає природним чином та свідчить про натуральність продукту.

Свіжість мʼяса можна вже біля вітрини. Допомогти у цьому допоможе один секрет, який завжди працює безвідмовно.