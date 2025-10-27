Чищення риби – це не той процес, який приносить задоволення, тож очевидно, що кожен хоче пройти цей етап максимально швидко. Які секрети допоможуть це зробити – розповідає 24 Канал з посиланням на Fajne gotowanie.
Як можна швидко почистити рибу?
Якщо вам потрібно почистити рибу з великою лускою, то для цього краще використайте ложку. Просто підчепіть лусочки біля хвоста і рішуче проведіть в напрямку голови.
Почистити рибу можна швидко і без зусиль / Фото Freepik
Цей метод дозволяє зберегти більше порядку, адже заокруглення ложки запобігає розбризкуванню. А ще рухи з ложкою легші, тож процес піде швидше.
Ще один дієвий метод підказали у TikTok anna_marchenko05. Треба ошпарити рибу кипʼятком – і луска буде відходити практично без зусиль.
