Чищення риби – це не той процес, який приносить задоволення, тож очевидно, що кожен хоче пройти цей етап максимально швидко. Які секрети допоможуть це зробити – розповідає 24 Канал з посиланням на Fajne gotowanie.

Як можна швидко почистити рибу?

Якщо вам потрібно почистити рибу з великою лускою, то для цього краще використайте ложку. Просто підчепіть лусочки біля хвоста і рішуче проведіть в напрямку голови.

Почистити рибу можна швидко і без зусиль / Фото Freepik

Цей метод дозволяє зберегти більше порядку, адже заокруглення ложки запобігає розбризкуванню. А ще рухи з ложкою легші, тож процес піде швидше.

Ще один дієвий метод підказали у TikTok anna_marchenko05. Треба ошпарити рибу кипʼятком – і луска буде відходити практично без зусиль.

Корисні підказки