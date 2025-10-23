Кефір, майонез, кілька простих додатків – і смачнющі пиріжки вже практично на вашому столі. Ідеальна опція, коли потрібно приготувати щось смачненьке, не витрачаючи багато часу на стояння біля плити, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".

Цікаво Коштує копійки та готується за кілька хвилин: дивовижне печиво розлітається в TikTok

Чим замінити кефір у тісті?



Якщо в холодильнику немає кефіру, ви можете замінити його сметаною, ряжанкою або йогуртом, підказує портал "Світ порад".

Як швидко приготувати смачні пиріжки?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 склянка кефіру;

– 1 столова ложка майонезу;

– пів чайної ложки солі;

– 1 столова ложка цукру;

– 1 яйце;

– пів чайної ложки розпушувача;

– 2 – 3 склянки борошна;

– олія для смаження.

Приготування:

Кефір змішуємо з майонезом, солимо, додаємо цукор, вбиваємо яйце та добре перемішуємо. Просіюємо борошно з розпушувачем та замішуємо тісто. Накриваємо харчовою плівкою та залишаємо на 20 хвилин. Ділимо тісто на 8 частин, формуємо кульки, з яких розкачуємо коржики. Смажимо пиріжки у великій кількості олії до золотистості.

Смачного!

Що ще можна легко приготувати?