Кефір, майонез, кілька простих додатків – і смачнющі пиріжки вже практично на вашому столі. Ідеальна опція, коли потрібно приготувати щось смачненьке, не витрачаючи багато часу на стояння біля плити, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".

Чим замінити кефір у тісті?

Якщо в холодильнику немає кефіру, ви можете замінити його сметаною, ряжанкою або йогуртом, підказує портал "Світ порад".

Як швидко приготувати смачні пиріжки?

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 склянка кефіру;
– 1 столова ложка майонезу;
– пів чайної ложки солі;
– 1 столова ложка цукру;
– 1 яйце;
– пів чайної ложки розпушувача;
– 2 – 3 склянки борошна;
– олія для смаження.

Приготування:

  1. Кефір змішуємо з майонезом, солимо, додаємо цукор, вбиваємо яйце та добре перемішуємо.
  2. Просіюємо борошно з розпушувачем та замішуємо тісто. Накриваємо харчовою плівкою та залишаємо на 20 хвилин.
  3. Ділимо тісто на 8 частин, формуємо кульки, з яких розкачуємо коржики.
  4. Смажимо пиріжки у великій кількості олії до золотистості.

Смачного!

Що ще можна легко приготувати?

