Для производства качественного шоколада нужны дорогие ингредиенты, поэтому цена – первый параметр, на который стоит обращать внимание. Состав продукта должен быть простым и без лишних добавок. А как убедиться в подлинности шоколада дома – рассказывает 24 Канал со ссылкой на uaportal.

Как отличить натуральный шоколад от подделки?

Есть один простой тест, который почти мгновенно скажет все о качестве шоколада. Небольшой кусочек продукта нужно положить в чашку с теплым кофе, чаем или молоком.

Проверить натуральность шоколада очень легко / Фото Pixabay

Настоящий шоколад опустится на дно, а подделка начнет растворяться или всплывет.

Еще один лайфхак – заморозить шоколад на несколько часов. У качественного продукта должен появиться белый налет. Это называют цветением какао-масла, оно возникает естественным образом и свидетельствует о натуральности продукта.

