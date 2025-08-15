Мясо – не дешевый продукт, поэтому стоит быть уверенным, что вы покупаете свежий товар. Как понять все о качестве мяса еще у витрины – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Sante Plus.

Как определить, свежее ли мясо?

Конечно, первый сигнал – запах. Если покупаете мясо возле открытой витрины, обязательно попросите продавца дать понюхать продукт.

Когда же мясо в упаковке, слегка нажмите на него пальцем и отпустите. Свежее мясо сразу вернется в свою форму. Вмятина осталась – положите товар обратно на полку.

Обязательно обратите внимание на цвет: мясо имеет светло-розовый, перламутровый или прямо-таки ярко-красный (говядина) оттенок. Малейшие признаки желтизны – веская причина для отказа от покупки.

Покупая много мяса, проконтролируйте одинаковость всех кусков. Иногда случается, что среди хороших экземпляров могут скрываться кусочки сомнительного качества.

