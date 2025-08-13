Проверить качество кофе поможет очень простой способ, для которого нужен лишь стакан холодной воды. Что делать дальше – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Ukr.Media.

Интересно Пасечники дали однозначный ответ: как купить настоящий мед и не попасть на подделку

Как проверить качество кофе с помощью воды?

Кофе в зернах

Простой секрет профессионалов: кладем несколько зерен в стакан холодной воды и перемешиваем. Если кофе качественный – вода останется прозрачной и без осадка. Прием, который работает всегда.

Любимый напиток должен быть качественным / Фото Pixabay

Молотый кофе

Небольшое количество молотого кофе добавляем в стакан с водой. Качественный кофе должен дать воде легкий коричневый оттенок. Если выпал осадок – это могут быть примеси, например, цикорий или крахмал. Если вода стала очень темной – такой кофе лучше не пить.

Растворимый кофе

Небольшое количество гранул заливаем холодной водой. Если осадка нет, то в ваших руках качественный продукт. Также обратите внимание на то, чтобы гранулы не слипались – это также свидетельствует об их качестве.

Аппетитные вяленые помидоры должны быть на каждой кухне. Они придадут вашим блюдам итальянских оттенков и улучшат любую трапезу.