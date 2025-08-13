Перевірити якість кави допоможе дуже простий спосіб, для якого потрібна лише склянка холодної води. Що робити далі – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media.

Як перевірити якість кави за допомогою води?

Кава в зернах

Простий секрет професіоналів: кладемо кілька зерен у склянку холодної води та перемішуємо. Якщо кава якісна – вода залишиться прозорою і без осаду. Прийом, який працює завжди.

Улюблений напій повинен бути якісним / Фото Pixabay

Мелена кава

Невелику кількість меленої кави додаємо у склянку з водою. Якісна кава повинна дати воді легкий коричневий відтінок. Якщо випав осад – це можуть бути домішки, наприклад, цикорій або крохмаль. Якщо вода стала дуже темною – таку каву краще не пити.

Розчинна кава

Невелику кількість гранул заливаємо холодною водою. Якщо осаду немає, то у ваших руках якісний продукт. Також зверніть увагу на те, щоб гранули не злипалися – це також свідчить про їхню якість.

