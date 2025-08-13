Вʼялені помідори – універсальний додаток до салатів, страв, закусок та навіть випічки! Вони додадуть їжі італійських акцентів, які неможливо сплутати ні з чим у світі. 24 Канал пропонує скористатися легким рецептом вʼялених помідорів від порталу "Сімʼя".
Як приготувати вʼялені помідори?
- Час: 30 хвилин + висушування
- Порцій: 2 баночки по 0,5
Інгредієнти:
– 4 кілограми помідорів-слив;
– 500 мілілітрів олії;
– 1,5 чайної ложки сушеного базиліку;
– 1 чайна ложка сушеного розмарину;
– сіль і сушений часник на смак;
– в кожну банку по кілька горошин духмяного перцю, бутону гвоздики та лавровому листку.
Приготування:
- Добре вимийте помідори, розріжте їх уздовж навпіл і чайною ложкою обережно видаліть м’якоть із насінням.
- Викладіть половинки зрізом догори на деко, застелене фольгою, кожну злегка підсоліть. Сушіть у духовці з конвекцією при температурі 120 градусів приблизно 2 години, залишивши дверцята трохи прочиненими для виходу вологи.
- Потім зменшіть температуру до 100 градусів і продовжуйте сушити ще 2 – 3 години.
- На дно стерилізованої банки покладіть лавровий лист, гвоздику, кілька горошин перцю, дрібку сушеного базиліку та розмарину, а також сушений часник.
- Готові помідори поступово викладайте в банку. Коли тара буде повна, підігрійте олію (не доводячи до кипіння) та в кілька прийомів залийте нею помідори, щоразу злегка струшуючи банку.
- Закрийте кришкою, переверніть догори дном, укрийте теплим рушником або ковдрою та залиште до повного охолодження.
Смачного!
