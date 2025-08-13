Вʼялені помідори – універсальний додаток до салатів, страв, закусок та навіть випічки! Вони додадуть їжі італійських акцентів, які неможливо сплутати ні з чим у світі. 24 Канал пропонує скористатися легким рецептом вʼялених помідорів від порталу "Сімʼя".

Як приготувати вʼялені помідори?

Час : 30 хвилин + висушування

: 30 хвилин + висушування Порцій: 2 баночки по 0,5

Інгредієнти:

– 4 кілограми помідорів-слив;

– 500 мілілітрів олії;

– 1,5 чайної ложки сушеного базиліку;

– 1 чайна ложка сушеного розмарину;

– сіль і сушений часник на смак;

– в кожну банку по кілька горошин духмяного перцю, бутону гвоздики та лавровому листку.

Приготування:

Добре вимийте помідори, розріжте їх уздовж навпіл і чайною ложкою обережно видаліть м’якоть із насінням. Викладіть половинки зрізом догори на деко, застелене фольгою, кожну злегка підсоліть. Сушіть у духовці з конвекцією при температурі 120 градусів приблизно 2 години, залишивши дверцята трохи прочиненими для виходу вологи. Потім зменшіть температуру до 100 градусів і продовжуйте сушити ще 2 – 3 години. На дно стерилізованої банки покладіть лавровий лист, гвоздику, кілька горошин перцю, дрібку сушеного базиліку та розмарину, а також сушений часник. Готові помідори поступово викладайте в банку. Коли тара буде повна, підігрійте олію (не доводячи до кипіння) та в кілька прийомів залийте нею помідори, щоразу злегка струшуючи банку. Закрийте кришкою, переверніть догори дном, укрийте теплим рушником або ковдрою та залиште до повного охолодження.

Смачного!

