Вяленые помидоры – универсальное дополнение к салатам, блюдам, закусок и даже выпечки! Они придадут еде итальянских акцентов, которые невозможно спутать ни с чем в мире. 24 Канал предлагает воспользоваться легким рецептом вяленых помидоров от портала "Семья".

Как приготовить вяленые помидоры?

Время : 30 минут + высушивание

: 30 минут + высушивание Порций: 2 баночки по 0,5

Ингредиенты:

– 4 килограмма помидоров-слив;

– 500 миллилитров масла;

– 1,5 чайной ложки сушеного базилика;

– 1 чайная ложка сушеного розмарина;

– соль и сушеный чеснок по вкусу;

– в каждую банку по несколько горошин душистого перца, бутона гвоздики и лавровому листку.

Приготовление:

Хорошо вымойте помидоры, разрежьте их вдоль пополам и чайной ложкой осторожно удалите осторожно мякоть с семенами. Выложите половинки срезом вверх на противень, застеленный фольгой, каждую слегка подсолите. Сушите в духовке с конвекцией при температуре 120 градусов примерно 2 часа, оставив дверцу немного приоткрытой для выхода влаги. Затем уменьшите температуру до 100 градусов и продолжайте сушить еще 2 – 3 часа. На дно стерилизованной банки положите лавровый лист, гвоздику, несколько горошин перца, щепотку сушеного базилика и розмарина, а также сушеный чеснок. Готовые помидоры постепенно выкладывайте в банку. Когда тара будет полная, подогрейте масло (не доводя до кипения) и в несколько приемов залейте им помидоры, каждый раз слегка встряхивая банку. Закройте крышкой, переверните вверх дном, укройте теплым полотенцем или одеялом и оставьте до полного остывания.

Приятного аппетита!

