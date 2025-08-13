Вяленые помидоры – универсальное дополнение к салатам, блюдам, закусок и даже выпечки! Они придадут еде итальянских акцентов, которые невозможно спутать ни с чем в мире. 24 Канал предлагает воспользоваться легким рецептом вяленых помидоров от портала "Семья".
Читайте также И не надо ничего жарить: запекаем баклажаны с помидорами и чесноком – изысканная закуска
Как приготовить вяленые помидоры?
- Время: 30 минут + высушивание
- Порций: 2 баночки по 0,5
Ингредиенты:
– 4 килограмма помидоров-слив;
– 500 миллилитров масла;
– 1,5 чайной ложки сушеного базилика;
– 1 чайная ложка сушеного розмарина;
– соль и сушеный чеснок по вкусу;
– в каждую банку по несколько горошин душистого перца, бутона гвоздики и лавровому листку.
Приготовление:
- Хорошо вымойте помидоры, разрежьте их вдоль пополам и чайной ложкой осторожно удалите осторожно мякоть с семенами.
- Выложите половинки срезом вверх на противень, застеленный фольгой, каждую слегка подсолите. Сушите в духовке с конвекцией при температуре 120 градусов примерно 2 часа, оставив дверцу немного приоткрытой для выхода влаги.
- Затем уменьшите температуру до 100 градусов и продолжайте сушить еще 2 – 3 часа.
- На дно стерилизованной банки положите лавровый лист, гвоздику, несколько горошин перца, щепотку сушеного базилика и розмарина, а также сушеный чеснок.
- Готовые помидоры постепенно выкладывайте в банку. Когда тара будет полная, подогрейте масло (не доводя до кипения) и в несколько приемов залейте им помидоры, каждый раз слегка встряхивая банку.
- Закройте крышкой, переверните вверх дном, укройте теплым полотенцем или одеялом и оставьте до полного остывания.
Приятного аппетита!
Какую бы трапезу вы не готовили – салат всегда придаст ей колорита. Особенно это касается сезонного салата с баклажанами, который несмотря на простоту приготовления поражает своим вкусом.