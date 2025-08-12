Быстрое приготовление, минимальная обработка, яркий вкус – перечень аргументов в пользу этого салата слишком длинный, чтобы вспомнить все. 24 Канал советует каждому почувствовать эту палитру удовольствия с рецептом портала "На пенсии".

Как приготовить вкусный салат с баклажанами?

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 3 баклажана;

– 3 моркови;

– 2 болгарских перца;

– полстакана масла;

– 1 стакан уксуса;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– пол стакана сахара;

– зелень, соль и специи по вкусу.

Приготовление:

Баклажаны и перец нарезаем кубиками, морковь – кружочками. В большой кастрюле доводим воду до кипения, добавляем масло, уксус, соль и сахар. Отвариваем овощи поочередно: морковь – примерно 15 минут после закипания, баклажанам и перцу достаточно по 3 минуты. Готовые овощи охлаждаем, приправляем черным перцем, измельченным укропом и чесноком. Лучше всего дать ему настояться в холодильнике – так вкусы смешаются еще лучше.

Приятного аппетита!

Заготовить помидоры на зиму без сахара – это вполне реально. Они получаются не только вкусными, но и очень универсальными, поэтому дополнят множество блюд.