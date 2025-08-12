Быстрое приготовление, минимальная обработка, яркий вкус – перечень аргументов в пользу этого салата слишком длинный, чтобы вспомнить все. 24 Канал советует каждому почувствовать эту палитру удовольствия с рецептом портала "На пенсии".
Как приготовить вкусный салат с баклажанами?
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 3 баклажана;
– 3 моркови;
– 2 болгарских перца;
– полстакана масла;
– 1 стакан уксуса;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– пол стакана сахара;
– зелень, соль и специи по вкусу.
Приготовление:
- Баклажаны и перец нарезаем кубиками, морковь – кружочками.
- В большой кастрюле доводим воду до кипения, добавляем масло, уксус, соль и сахар.
- Отвариваем овощи поочередно: морковь – примерно 15 минут после закипания, баклажанам и перцу достаточно по 3 минуты.
- Готовые овощи охлаждаем, приправляем черным перцем, измельченным укропом и чесноком.
- Лучше всего дать ему настояться в холодильнике – так вкусы смешаются еще лучше.
Приятного аппетита!
