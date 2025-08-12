Эту закрутку вы начнете использовать еще до зимы, поэтому позаботьтесь, чтобы запасов точно хватило на сезон. Ее можно использовать для супов, заправок для гарниров, а если перебить блендером – то будет томатный сок, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Смачненьке".

Как закрутить помидоры на зиму?

  • Время: 30 минут
  • Порций: в зависимости от размера банок

Ингредиенты:
– 5 килограммов помидоров.

Приготовление:

  1. Бланшируем помидоры кипятком и очищаем от кожуры.
  2. Режем помидоры на 4 части.
  3. Кладем в кастрюлю, доводим до кипения. Вот и все – раскладываем овощ по стерилизованным банкам.
  4. Закрываем, переворачиваем, укутываем до остывания. Все специи добавляем перед использованием.

Приятного аппетита!

Закрутить томатную пасту можно за считанные минуты. Все благодаря простому трюку, который граничит с гениальностью – это должна попробовать каждая хозяйка.