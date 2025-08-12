Эту закрутку вы начнете использовать еще до зимы, поэтому позаботьтесь, чтобы запасов точно хватило на сезон. Ее можно использовать для супов, заправок для гарниров, а если перебить блендером – то будет томатный сок, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Смачненьке".
Как закрутить помидоры на зиму?
- Время: 30 минут
- Порций: в зависимости от размера банок
Ингредиенты:
– 5 килограммов помидоров.
Приготовление:
- Бланшируем помидоры кипятком и очищаем от кожуры.
- Режем помидоры на 4 части.
- Кладем в кастрюлю, доводим до кипения. Вот и все – раскладываем овощ по стерилизованным банкам.
- Закрываем, переворачиваем, укутываем до остывания. Все специи добавляем перед использованием.
Приятного аппетита!
Закрутить томатную пасту можно за считанные минуты. Все благодаря простому трюку, который граничит с гениальностью – это должна попробовать каждая хозяйка.