Эту закрутку вы начнете использовать еще до зимы, поэтому позаботьтесь, чтобы запасов точно хватило на сезон. Ее можно использовать для супов, заправок для гарниров, а если перебить блендером – то будет томатный сок, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Смачненьке".

Как закрутить помидоры на зиму?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: в зависимости от размера банок

Ингредиенты:

– 5 килограммов помидоров.

Приготовление:

Бланшируем помидоры кипятком и очищаем от кожуры. Режем помидоры на 4 части. Кладем в кастрюлю, доводим до кипения. Вот и все – раскладываем овощ по стерилизованным банкам. Закрываем, переворачиваем, укутываем до остывания. Все специи добавляем перед использованием.

Приятного аппетита!

Закрутить томатную пасту можно за считанные минуты. Все благодаря простому трюку, который граничит с гениальностью – это должна попробовать каждая хозяйка.