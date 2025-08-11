Томатная паста подходит к большому количеству блюд, особенно – к любимым макаронам. Если знать один простой секрет – ее приготовление займет всего несколько минут, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Смачненьке".

Интересно Знаменитая как борщ: как приготовить котлету по-киевски, которую знают во всем мире

Как быстро заготовить томатную пасту?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: пол-литровая банка

Ингредиенты:

– 3 килограмма спелых помидоров;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Помидоры хорошо помойте и нарежьте кусочками. Отделите томатный сок от зерен блендером, через мясорубку или соковыжималку. Переливаем сок в кастрюлю, ставим на большой огонь. Затем опускаем половник в сок и избавляемся от лишней жидкости – так паста будет готова намного быстрее. Разливаем пасту по стерилизованным банкам и закручиваем. Эту пасту можно хранить без холодильника.

Приятного аппетита!

Если вы любите вареную кукурузу – воспользуйтесь секретом приготовления, которым поделилась Маша Ефросинина. Всего 5 минут – и любимый перекус уже на вашем столе.