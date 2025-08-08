Котлета по-киевски завоевала симпатию гурманов по всему миру. Ее рецепт довольно неприхотлив, но результат всегда получается просто шедевральным, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Переяслав.City".
Читайте также Раз, два – и готово: Ефросинина показала, как сварить кукурузу всего за 5 минут
Как приготовить классическую котлету по-киевски?
- Время: 45 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 1 куриное филе;
– 50 граммов сливочного масла;
– 1 пучок укропа;
– 1 яйцо;
– 100 граммов панировочных сухарей;
– 100 граммов муки;
– масло для жарки;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Куриное филе разрежьте пополам. Каждый кусок слегка отбейте с двух сторон, приправьте солью и молотым перцем.
- Сливочное масло смешайте с мелко рубленым укропом и щепоткой соли, хорошо разомните до однородности.
- Выложите половину подготовленного масла в центр каждого кусочка филе.
- Аккуратно сверните мясо в рулет, подворачивая края, чтобы начинка не вытекла.
- Запанируйте котлету: сначала обваляйте в муке, затем обмакните во взбитое яйцо и обваляйте в сухарях.
- Хорошо разогрейте большое количество масла и жарьте котлеты с каждой стороны до румяного цвета.
- После этого переложите их в форму и допекайте в духовке при 180 градусах примерно 10 минут.
Приятного аппетита!
Какое бы блюдо вы не готовили, всегда стоит позаботиться о вкусной закуске. Например, Вкусно 24 советует обратить внимание на маринованные кабачки, приготовить которые можно за считанные минуты.