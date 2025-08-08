Если вы собираетесь подавать к столу мясо или картофель – обязательно добавьте к ним маринованные кабачки. Вы точно об этом не пожалеете и захотите повторять снова и снова, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

Как быстро замариновать кабачки?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов кабачков;

– 1 лук;

– пучок петрушки;

– пол чайной ложки соли;

– 1 чайная ложка сахара;

– 3 столовые ложки яблочного или винного уксуса;

– 3 столовые ложки горчицы;

– красный острый перец по вкусу.

Приготовление:

Кабачки и лук нарезаем кольцами. Лучше всего это сделать с помощью овощерезки. Смешиваем в пакете. Добавляем порубленную петрушку. Добавляем в пакет остальные ингредиенты и хорошо встряхиваем. Оставляем в холодильнике на 10 – 15 минут. Если есть больше времени, то закуска будет еще вкуснее.

Приятного аппетита!

