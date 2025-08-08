Якщо ви збираєтеся подавати до столу мʼясо або картоплю – обовʼязково додайте до них мариновані кабачки. Ви точно про це не пошкодуєте і захочете повторювати знову і знову, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
Цікаво Раз, два – і готово: Єфросиніна показала, як зварити кукурудзу лише за 5 хвилин
Як швидко замаринувати кабачки?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів кабачків;
– 1 цибуля;
– пучок петрушки;
– пів чайної ложки солі;
– 1 чайна ложка цукру;
– 3 столові ложки яблучного або винного оцту;
– 3 столові ложки гірчиці;
– червоний гострий перець на смак.
Приготування:
- Кабачки та цибулю нарізаємо кільцями. Найкраще це зробити за допомогою овочерізки. Змішуємо у пакеті.
- Додаємо посічену петрушку.
- Додаємо в пакет решту інгредієнтів та добре струшуємо.
- Залишаємо в холодильнику на 10 – 15 хвилин. Якщо є більше часу, то закуска буде ще смачнішою.
Смачного!
Їх буде мало, скільки не заготуєте: кабачки по-корейськи на зиму.