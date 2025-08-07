Кабачки по-корейськи – це закуска, яка не загубиться навіть на святковому столі. Готувати їх легко, а зі столу вони зникають в одну мить. 24 Канал радить зробити запаси цієї закуски за рецептом порталу Ukr.Media.

Як заготувати кабачки по-корейськи на зиму?

Час : 1 година + настоювання

: 1 година + настоювання Порцій: залежно від розміру банок

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма кабачків;

– 3 середні морквини;

– 2 болгарських перці;

– 1 головка часнику;

– 1 столова ложка солі;

– 1/2 склянки цукру;

– 1 столова ложка приправи для моркви по-корейськи;

– 100 мілілітрів олії;

– 100 мілілітрів оцту.

Кабачки ретельно помийте. Якщо вони молоді, шкірку можна не знімати – вона ніжна й м’яка. Дрібно натріть кабачки. Моркву так само промийте, очистьте і натріть на тій самій тертці. Болгарський перець миємо, розрізаємо навпіл, видаляємо насіння та нарізаємо тоненькою соломкою. Усі овочі змішуємо у великій каструлі. Додаємо вичавлений часник, додаємо решту інгредієнтів та залишаємо на кілька годин. Розкладаємо салат по чистих банках. Сік, який виділили овочі, розподіляємо по всіх ємностях. Кришки банок обробляємо окропом. Стерилізуємо банки: півлітрові – 20 хвилин, літрові – 30 хвилин. Закручуємо банки, перевертаємо та закутуємо до охолодження. Зберігаємо кабачки поруч з іншими закрутками у темному прохолодному приміщенні.

Смачного!

Він куди смачніший за кетчуп: соус до мʼяса з кабачків.