Зіркова телеведуча та блогерка Маша Єфросиніна показала цікавий спосіб приготування вареної кукурудзи, на який вона натрапила в інтернеті. Лише дві нехитрі маніпуляції, кілька хвилин – і страва вже на вашому столі, розповідає 24 Канал з посиланням на її інстаграм.

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Як приготувати варену кукурудзу за 5 хвилин?

  • Час: 5
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 2 кукурудзи;
– вода;
– паперові рушники.

Приготування:

  1. Чистимо та миємо кукурудзу.
  2. Загортаємо качани у паперові рушники.
  3. Змочуємо, кладемо на тарілку та ставимо у мікрохвильовку на 5 хвилин. Виставляємо максимальну потужність.
  4. Ось і все – варена кукурудза вже на вашому столі.

Смачного!

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