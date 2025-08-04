Достатньо знати кілька секретів, щоб ваша заготовлена зелень смакувала як свіжа. Вони однаково добре працюють для шпинату, петрушки, кропу, щавлю, зеленої цибулі, базиліку та черемші, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "АгроМаркет".

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Як заморозити зелень на зиму?

Цілими гілочками

Ретельно миємо та добре обсушуємо зелень. Потім не надто щільно складаємо у пакети, у краще – у фольгу. Одразу ставимо у морозилку.

Коли прийде час – просто дістаємо порцію з морозилки, і вже через декілька хвилин зелень готова до використання.

Чудове доповнення до страв / Фото Pixabay

Кубиками

Для цього потрібно дуже мілко подрібнити зелень та скласти у формочки для льоду. Злегка заливаємо фільтрованою або кипʼяченою водою та ставимо у морозилку.

Кубики зелені вважаються найзручнішими для подальшого використання, адже вже розраховані на порції.

Заморожування у вершковому маслі

Цей спосіб нічим не відрізняється від попереднього, але замість води формочки заливають розтопленим вершковим маслом. Така зелень стане просто неймовірним доповненням до рибних або мʼясних страв.

На заморожування зелені потрібно лише кілька хвилин, за які взимку ви будете собі дуже вдячними.

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