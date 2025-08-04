Достаточно знать несколько секретов, чтобы ваша заготовленная зелень была на вкус как свежая. Они одинаково хорошо работают для шпината, петрушки, укропа, щавеля, зеленого лука, базилика и черемши, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "АгроМаркет".

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Как заморозить зелень на зиму?

Целыми веточками

Тщательно моем и хорошо обсушиваем зелень. Затем не слишком плотно складываем в пакеты, в лучше – в фольгу. Сразу ставим в морозилку.

Когда придет время – просто достаем порцию из морозилки, и уже через несколько минут зелень готова к использованию.

Отличное дополнение к блюдам / Фото Pixabay

Кубиками

Для этого нужно очень мелко измельчить зелень и сложить в формочки для льда. Слегка заливаем фильтрованной или кипяченой водой и ставим в морозилку.

Кубики зелени считаются самыми удобными для дальнейшего использования, ведь уже рассчитаны на порции.

Замораживание в сливочном масле

Этот способ ничем не отличается от предыдущего, но вместо воды формочки заливают растопленным сливочным маслом. Такая зелень станет просто невероятным дополнением к рыбным или мясным блюдам.

На замораживание зелени нужно всего несколько минут, за которые зимой вы будете себе очень благодарны.

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