Стоит допустить одну ошибку – и вместо хрустящих консервированных огурцов вы получите очень водянистые овощи без выразительного вкуса. Как избежать такого сценария развития событий – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Ukr.Media.

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Какие есть ошибки при консервировании огурцов?

Мало соли

Когда вы консервируете овощи – не жалейте соли. На литровую емкость нужно не менее 1,5 столовой ложки.

Для консервации нужно использовать только обычную соль, йодированная соль негативно повлияет на цвет огурцов и сделает их мягкими.

Неправильная укладка овощей

Маринад всегда должен полностью покрывать огурцы. Лучше положите в банку меньше овощей, но вы точно будете знать, что огурцы получатся высокого качества.

Также не забывайте оставлять 1 – 1,5 сантиметра пространства между крышкой и маринадом.

Неправильные плоды

Не лишним будет напомнить, что пренебрежение перебором овощей может иметь очень негативные последствия. Тщательно выбирайте плоды для консервирования. Они должны быть не только качественные, но и примерно одинакового размера.

Также обратите внимание на сорт: для консервации надо выбирать огурцы с тоненькой кожурой и высокой сахаристостью.

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