Как понятно из названия, спотыкач – хмельной напиток, поэтому хоть он и вкусный, при употреблении количество стоит ограничивать. Лучше всего он подойдет холодными осенними и зимними вечерами, поэтому 24 Канал предлагает подготовиться к ним с рецептом портала Shuba.

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Как приготовить спотыкач?

Время : 1 час + настаивание

: 1 час + настаивание Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 литр водки;

– 1 столовая ложка ванилина;

– 1 столовая ложка тертого мускатного ореха;

– пол чайной ложки молотой корицы;

– 2 стакана сахара.

Приготовление:

Смешайте ванилин, тертый мускатный орех и корицу. Залейте смесь водкой, перемешайте и оставьте настаиваться на 14 дней. Процедите напиток через марлю. Перелейте напиток в кастрюлю с толстым дном. Добавьте сахар и варите до закипания. Постоянно помешивайте. После этого охладите напиток, подавайте к столу охлажденным.

Приятного аппетита!

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