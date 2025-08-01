Как понятно из названия, спотыкач – хмельной напиток, поэтому хоть он и вкусный, при употреблении количество стоит ограничивать. Лучше всего он подойдет холодными осенними и зимними вечерами, поэтому 24 Канал предлагает подготовиться к ним с рецептом портала Shuba.
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Как приготовить спотыкач?
- Время: 1 час + настаивание
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 литр водки;
– 1 столовая ложка ванилина;
– 1 столовая ложка тертого мускатного ореха;
– пол чайной ложки молотой корицы;
– 2 стакана сахара.
Приготовление:
- Смешайте ванилин, тертый мускатный орех и корицу.
- Залейте смесь водкой, перемешайте и оставьте настаиваться на 14 дней.
- Процедите напиток через марлю.
- Перелейте напиток в кастрюлю с толстым дном. Добавьте сахар и варите до закипания. Постоянно помешивайте.
- После этого охладите напиток, подавайте к столу охлажденным.
Приятного аппетита!
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