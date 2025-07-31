Это варенье получается не только ароматным и вкусным, но и очень густым. Какую бы вы вкуснятину не захотели приготовить зимой – оно всегда пригодится, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok cook_julija_simonchuk.

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Как приготовить сливовое варенье на сковороде?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 0,5 литра

Ингредиенты:

– 0,5-литровая банка слив;

– 0,5-литровая банка сахара;

– щепотка лимонной кислоты.

Приготовление:

Сливы моем, нарезаем, выкладываем на сковородку и ставим на максимальный огонь. Готовим 5 минут от момента закипания, периодически помешиваем. Добавляем сахар и варим еще 5 минут. Добавляем лимонную кислоту, кипятим еще 1 минуту. Перекладываем варенье в стерильную банку, закатываем, переворачиваем и накрываем покрывалом до остывания.

Приятного аппетита!

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