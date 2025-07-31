Це варення виходить не лише ароматним та смачним, а й дуже густим. Який би ви смаколик не захотіли приготувати зимою – воно завжди стане у пригоді, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok cook_julija_simonchuk.

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Як приготувати сливове варення на сковороді?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 0,5 літра

Інгредієнти:

– 0,5-літрова банка слив;

– 0,5-літрова банка цукру;

– дрібка лимонної кислоти.

Приготування:

Сливи миємо, нарізаємо, викладаємо на сковорідку та ставимо на максимальний вогонь. Готуємо 5 хвилин від моменту закипання, періодично помішуємо. Додаємо цукор і варимо ще 5 хвилин. Додаємо лимонну кислоту, кипʼятимо ще 1 хвилину. Перекладаємо варення в стерильну банку, закатуємо, перевертаємо та накриваємо покривалом до вистигання.

Смачного!

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