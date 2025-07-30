Традиційно рис готують на сковороді або в каструлі, однак чи пробували ви запікати рис з м'ясом в духовці? Якщо досі не робили цього, то ловіть смачний і простий рецепт – нічим не гірший за плов, пише 24 Канал з посиланням на фудблогерку @polli_cooking.
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Як приготувати рис з куркою у духовці?
- Час: 1 година 10 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 4 курячі стегна;
– 2 столові ложки олії;
– 1 чайна ложка спецій для курки;
– 1 цибуля;
– 1 морква;
– сіль, перець – на смак;
– 1 склянка рису жасмин;
– 2 склянки води.
Приготування:
- Замаринуйте курячі стегна з олією та спеціями. Наріжте цибулю і натріть моркву.
- Обсмажте овочі на середньому вогні, посоліть та поперчіть.
- Промийте рис і викладіть його у форму для запікання. Додайте засмажку, викладіть мариноване м'ясо зверху.
- Залийте водою, накрийте фольгою й запікайте за температури 190 градусів 1 годину.
- За 10 – 15 хвилин до готовності зніміть фольгу, щоб створити рум'яну скоринку.
Смачного!
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