Ця страва з кукурудзи ідеально смакуватиме як самостійно, так і як доповнення до гарніру. Рецептом запіканки з кукурудзи ділиться 24 Канал з посиланням на Shuba.

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Як зробити запіканку з кукурудзи?

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 5

Інгредієнти:

– 4 яйця;

– 2 томати;

– 300 грамів консервованої кукурудзи;

– 4 столові ложки борошна кукурудзяного;

– 125 грамів твердого сиру;

– 1 чайна ложка карі;

– сіль, перець чорний – на смак.

Приготування:

Поріжте помідори навпіл, вийміть насіння та наріжте м'якуш кубиками. Відцідіть рідину з кукурудзи. Сир натріть на великій тертці.

З'єднайте кукурудзу, помідори, натертий сир та карі-порошок у великій мисці. Всипте борошно до суміші, ретельно перемішайте до однорідної консистенції.

Додайте яйця, посоліть та поперчіть на смак. Добре перемішайте ложкою або вінчиком.

Застеліть форму для запікання пергаментом і викладіть туди масу. Випікайте у розігрітій до 160 – 170 градусів духовці близько 30 хвилин. Поверхня має стати золотистою та пружною. Дайте охолонути і нарізайте.

Смачного!

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