Наприклад, можна зробити неймовірно смачний і швидкий сніданок. 24 Канал з посиланням на фудблогерку @ptashka_nadia ділиться рецептом омлету з лаваша і яєць з оригінальною начинкою.

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Як приготувати смачний омлет у лаваші?

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 1

Інгредієнти:
– 1 сирний лаваш;
– 1 – 2 яйця;
– сіль, перець – на смак;
– моцарела;
– ковбаса;
– зелена цибуля;
– помідори.

Приготування:

  1. Збийте яйця, вилийте на сковороду та дайте прихопитися.
  2. Зверху викладіть лаваш. Коли візьметься до яєць – переверніть.
  3. Зверху викладіть начинку з сиру, ковбаси, помідорів та цибульки.
  4. Складіть на половину, трохи обсмажте з двох сторін та подавайте.

Смачного!

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