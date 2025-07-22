Це не тільки швидкий і ситний вибір для початку дня, а ще й візуально привабливий. Рецептом французьких тостів з томатами ділиться 24 Канал з посиланням на Shuba.
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Як приготувати французькі тости з томатами?
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 360 мілілітрів молока;
– 0,5 чайної ложки солі;
– перець чорний мелений – на смак;
– 8 скибок тостового хліба;
– 60 грамів масла вершкового;
– 350 грамів томатів чері;
– 2 гілочки базиліка;
– 2 гілочки чебрецю;
– 50 грамів соусу песто.
Приготування:
- Добре промийте чері й базилік. Зелень подрібніть, частину відкладіть для прикрашання. Хліб наріжте на скибки.
- У глибокій мисці збийте яйця з молоком, сіллю, перцем і 1 столової ложки подрібненого базиліку. Опустіть скибки хліба так, щоб вони добре просочилися.
- На середньому вогні розтопіть 20 грамів масла. По черзі обсмажте тости по 2 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки. Паралельно на тій самій сковороді збоку обсмажте чері, щоб стали м'якими.
- Викладіть гарячі тости на тарілку, поруч покладіть обсмажені чері. Полийте усе соусом песто та посипте рештою базиліку і чебрецем. Подавайте одразу.
Смачного!
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