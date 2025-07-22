Це не тільки швидкий і ситний вибір для початку дня, а ще й візуально привабливий. Рецептом французьких тостів з томатами ділиться 24 Канал з посиланням на Shuba.

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Як приготувати французькі тости з томатами?

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 3 яйця;

– 360 мілілітрів молока;

– 0,5 чайної ложки солі;

– перець чорний мелений – на смак;

– 8 скибок тостового хліба;

– 60 грамів масла вершкового;

– 350 грамів томатів чері;

– 2 гілочки базиліка;

– 2 гілочки чебрецю;

– 50 грамів соусу песто.

Приготування:

Добре промийте чері й базилік. Зелень подрібніть, частину відкладіть для прикрашання. Хліб наріжте на скибки.

У глибокій мисці збийте яйця з молоком, сіллю, перцем і 1 столової ложки подрібненого базиліку. Опустіть скибки хліба так, щоб вони добре просочилися.

На середньому вогні розтопіть 20 грамів масла. По черзі обсмажте тости по 2 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки. Паралельно на тій самій сковороді збоку обсмажте чері, щоб стали м'якими.

Викладіть гарячі тости на тарілку, поруч покладіть обсмажені чері. Полийте усе соусом песто та посипте рештою базиліку і чебрецем. Подавайте одразу.

Смачного!

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