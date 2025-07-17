24 Канал з посиланням на фудблогерку @alionakarpiuk пропонує приготувати дуже смачну та корисну намазку з оселедця та плавленого сирку.

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Як зробити смачну намазку з оселедця?

  • Час: 5 хвилин
  • Порції: 4 – 6

Інгредієнти:
– 1 велика морква;
– 2 плавлених сирки;
– 2 оселедці;
– 100 грамів вершкового масла.

Приготування:

  1. Очистьте усі інгредієнти та поріжте їх на шматки.
  2. Складіть у чашу блендера моркву, сирки, оселедець і масло. Збийте усе до однорідної пастоподібної маси.
  3. Смакуйте з будь-яким хлібом, хлібцями чи навіть лавашем.

Смачного!

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