24 Канал з посиланням на фудблогерку @alionakarpiuk пропонує приготувати дуже смачну та корисну намазку з оселедця та плавленого сирку.
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Як зробити смачну намазку з оселедця?
- Час: 5 хвилин
- Порції: 4 – 6
Інгредієнти:
– 1 велика морква;
– 2 плавлених сирки;
– 2 оселедці;
– 100 грамів вершкового масла.
Приготування:
- Очистьте усі інгредієнти та поріжте їх на шматки.
- Складіть у чашу блендера моркву, сирки, оселедець і масло. Збийте усе до однорідної пастоподібної маси.
- Смакуйте з будь-яким хлібом, хлібцями чи навіть лавашем.
Смачного!
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