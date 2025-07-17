24 Канал со ссылкой на фудблогершу @alionakarpiuk предлагает приготовить очень вкусную и полезную намазку из сельди и плавленого сырка.
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Как сделать вкусную намазку из сельди?
- Время: 5 минут
- Порции: 4 – 6
Ингредиенты:
– 1 большая морковь;
– 2 плавленых сырка;
– 2 селедки;
– 100 граммов сливочного масла.
Приготовление:
- Очистите все ингредиенты и порежьте их на куски.
- Сложите в чашу блендера морковь, сырки, сельдь и масло. Взбейте все до однородной пастообразной массы.
- Смакуйте с любым хлебом, хлебцами или даже лавашем.
Приятного аппетита!
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