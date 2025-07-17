24 Канал со ссылкой на фудблогершу @alionakarpiuk предлагает приготовить очень вкусную и полезную намазку из сельди и плавленого сырка.

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Как сделать вкусную намазку из сельди?

  • Время: 5 минут
  • Порции: 4 – 6

Ингредиенты:
– 1 большая морковь;
– 2 плавленых сырка;
– 2 селедки;
– 100 граммов сливочного масла.

Приготовление:

  1. Очистите все ингредиенты и порежьте их на куски.
  2. Сложите в чашу блендера морковь, сырки, сельдь и масло. Взбейте все до однородной пастообразной массы.
  3. Смакуйте с любым хлебом, хлебцами или даже лавашем.

Приятного аппетита!

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