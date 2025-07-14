Салат очарует вкусовые рецепторы уже после первой попытки, ведь легкий, полезный и вкусный. Рецептом салата из яблока и сельдерея делится 24 Канал со ссылкой на Storinka.

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Салат из яблока и сельдерея

Время: 15 минут

15 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 100 граммов моркови;

– 100 граммов корня сельдерея;

– 100 граммов яблок;

– 30 миллилитров оливкового масла;

– 20 миллилитров лимонного сока;

– 1 чайная ложка дижонской горчицы;

– соль – по вкусу.

Приготовление:

Морковь, сельдерей, яблоки вымойте, очистите и нарежьте соломкой.

Сложите ингредиенты в сосуд и добавьте к ним оливковое масло, лимонный сок, горчицу в зернах и соль.

Все тщательно перемешайте и сразу подавайте к столу.

Приятного аппетита!

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