Салат очарует вкусовые рецепторы уже после первой попытки, ведь легкий, полезный и вкусный. Рецептом салата из яблока и сельдерея делится 24 Канал со ссылкой на Storinka.

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Салат из яблока и сельдерея

  • Время: 15 минут
  • Порции: 2

Ингредиенты:
– 100 граммов моркови;
– 100 граммов корня сельдерея;
– 100 граммов яблок;
– 30 миллилитров оливкового масла;
– 20 миллилитров лимонного сока;
– 1 чайная ложка дижонской горчицы;
– соль – по вкусу.

Приготовление:

  1. Морковь, сельдерей, яблоки вымойте, очистите и нарежьте соломкой.
  2. Сложите ингредиенты в сосуд и добавьте к ним оливковое масло, лимонный сок, горчицу в зернах и соль.
  3. Все тщательно перемешайте и сразу подавайте к столу.

Приятного аппетита!

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