24 Канал со ссылкой на Shuba предлагает приготовить намазку с творогом и базиликом. Она получается нежная и изысканная, и удачно дополняет любую трапезу.

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Сырная намазка с базиликом

  • Время: 10 минут
  • Порции: 5

Ингредиенты:
– 300 граммов кисломолочного сыра;
– 50 граммов базилика;
– 1 зубчик чеснока;
– соль, перец – по вкусу.

Приготовление:

  1. Помойте, обсушите базилик бумажными полотенцами и измельчите ножом. Очистите и натрите чеснок на терке.
  2. Разомните сыр вилкой в большой миске или перебейте блендером.
  3. Добавьте в сырную массу чеснок и базилик, соедините или снова взбейте блендером. Теперь соль и перец, снова перемешайте – готово.

Приятного аппетита!

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