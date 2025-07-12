24 Канал со ссылкой на Shuba предлагает приготовить намазку с творогом и базиликом. Она получается нежная и изысканная, и удачно дополняет любую трапезу.

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Сырная намазка с базиликом

Время: 10 минут

10 минут Порции: 5

Ингредиенты:

– 300 граммов кисломолочного сыра;

– 50 граммов базилика;

– 1 зубчик чеснока;

– соль, перец – по вкусу.

Приготовление:

Помойте, обсушите базилик бумажными полотенцами и измельчите ножом. Очистите и натрите чеснок на терке.

Разомните сыр вилкой в большой миске или перебейте блендером.

Добавьте в сырную массу чеснок и базилик, соедините или снова взбейте блендером. Теперь соль и перец, снова перемешайте – готово.

Приятного аппетита!

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