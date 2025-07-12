24 Канал со ссылкой на Shuba предлагает приготовить намазку с творогом и базиликом. Она получается нежная и изысканная, и удачно дополняет любую трапезу.
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Сырная намазка с базиликом
- Время: 10 минут
- Порции: 5
Ингредиенты:
– 300 граммов кисломолочного сыра;
– 50 граммов базилика;
– 1 зубчик чеснока;
– соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
- Помойте, обсушите базилик бумажными полотенцами и измельчите ножом. Очистите и натрите чеснок на терке.
- Разомните сыр вилкой в большой миске или перебейте блендером.
- Добавьте в сырную массу чеснок и базилик, соедините или снова взбейте блендером. Теперь соль и перец, снова перемешайте – готово.
Приятного аппетита!
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