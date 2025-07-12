24 Канал з посиланням на Shuba пропонує приготувати намазку з кисломолочним сиром і базиліком. Вона виходить ніжна і вишукана, й вдало доповнює будь-яку трапезу.

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Сирна намазка з базиліком

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 5

Інгредієнти:

– 300 грамів кисломолочного сиру;

– 50 грамів базиліку;

– 1 зубчик часнику;

– сіль, перець – на смак.

Приготування:

Помийте, обсушіть базилік паперовими рушниками та подрібніть ножем. Очистьте й натріть часник на тертці.

Розімніть сир виделкою у великій мисці або перебийте блендером.

Додайте в сирну масу часник і базилік, поєднайте або знову збийте блендером. Тепер сіль й перець, знову перемішайте – готово.

Смачного!

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